Lezersvraag: Wat is voor jou de perfecte auto?

Lastig om te beantwoorden natuurlijk, maar toch zijn we heel benieuwd naar wat voor jou persoonlijk de perfecte auto is.

Vanmiddag zat ik voor de verandering even met collega @willeme te praten. Nou hebben wij het vaak over de belangrijke zaken des levens, zoals 3ES Cola, Albert Mol, Flippo’s, de laatste conference van Seth Gaaikema, Fierljeppen, de 52ste editie van de Grote Bosatlas of over de receptioniste van Sporthuis Centrum Dwingeloo. Maar vandaag hadden we het voor de verandering eens over auto’s.

Om de een of andere reden kwam het gesprek uit op een voor ons beiden toch wel bijna perfecte auto. We hebben het hier over de BMW E46 M3 en dan specifiek de cabriolet versie. Voordat jullie boos worden dat we die liever hebben dan de coupé; het is een persoonlijke mening hè, wind je niet op.

Standaard is de E46 M3 volgens ons al bijna een perfecte auto, maar van Willem moet hij 2 centimeter lager en er moeten BBS’jes op. Zoals deze hier.

Grappig om te zien is dat we wel min of meer dezelfde smaak hebben, want ‘mijn’ perfecte auto van vandaag is ook een donkerblauwe E46 M3 cabriolet, ook met cognac bekleding, alleen niet verlaagd en met de originele velgen eronder. En handgeschakeld natuurlijk. Zoals onderstaande.

We zaten er aan te denken om er dan allebei maar 1 te kopen en er ons perfecte exemplaar van te maken, maar twee belletjes naar de beider thuisfronten maakten al ras een eind aan die illusie. Het blijft wat M3’s betreft bij dromen. Zeker ook over een perfect exemplaar.

Wat is jouw perfecte auto?

Maar nu dus de lezersvraag. Wat is jouw perfecte auto? En zoals ik eerder al zei, het is natuurlijk lastig te beantwoorden. Zo verandert mijn perceptie van de perfecte auto met de dag (gisteren was het namelijk nog een Audi TT Roadster Mk1 Quattro 225 PK, ik bedoel maar) en is een project natuurlijk nooit perfect ‘af’.

Maar toch. Probeer het eens. Het mag alles zijn, origineel, getuned, verhoogd, motor geswapt, uitgebouwd, gechopt, álles. Het is tenslotte jouw perfecte auto en niet die van ons. Of we er iets mee opschieten is een tweede, maar het levert ongetwijfeld wel leuke gesprekken én ideeën op!

Mede namens Willem; bedankt!