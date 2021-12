Knotsgekke Porsche 993 is krankzinnig duur

Ja, en we spreken echt van een knotsgekke Porsche 993. En ja, we spreken echt over krankzinnig duur.

Vorige week waren kersvers Autoblog-presentator @bart en ondergetekende bezig met de Porsche-configurator. Het ging in dit geval om een heel simpele Cayman, nog niet eens om de ‘echte’ Porsche, de 911. Hoeveel opties kun eigenlijk je op zo’n auto bestellen? Wel, een hoop. Zo’n 70 aan opties mille is namelijk echt geen probleem. En dat is dan nog voordat je echt apart gaat doen met Porsche Exclusive Manufaktur.

In dit geval is iemand in de weer geweest met het optieboekje in de jaren ’90. Want de knotsgekke Porsche 993 die hier is samengesteld, lijkt het meest op een weddenschap, in het kader van ‘hoeveel opties kun je bestellen’. De configuratie van deze 911 Turbo S van de 993-generatie is namelijk erg bijzonder.

Interieur knotsgekke Porsche 993

Het exterieur is al erg, eh, apart. De lichtgroen-gele lakkleur is erg bijzonder. Of het mooi is, bwoah. Niet direct. Misschien dat het heel erg afhangt van het interieur. Met een donkerrood, donkerbruin of zwart interieur zou het wel iets kunnen zijn. Maar nee, het is erger dan je denkt. Veel erger. Deze knotsgekke 993 heeft namelijk een two-tone interieur.

















Feloranje en knalgeel! Ouch. Dat is sowieso een bijzondere combinatie. Maar al helemaal in met het caramel-kleurige tapijt (WAAROM?) en de enorme platen houtinleg. Het is namelijk verschrikkelijk hoe het allemaal niet met elkaar lijkt te matchen. Misschien dat je interieur in het echt moet aanschouwen om de peristaltiek zijn werk echt goed te laten kunnen doen.

















Niet goedkoop

Maar dan denk je, wellicht is ‘ie deze auto in bijzonder ongelukkig gekozen configuratie heel erg goedkoop? Eh, nee. Omdat het zo’n zeldzame combinatie is en dat dat het heel erg goed doet op Instagram, moet je minimaal 888.888 dollar meenemen. Dat zijn Canadese dollars. Omgerekend is het alsnog 6 ton in euro’s. Er is tenslotte wel een doekje voor het bloeden. De knotsgekke Porsche 993 heeft slechts 135 km op de teller staan.

















Daarbij is het ook niet zomaar een 993, maar een 911 Turbo S. Deze kun je onder andere herkennen aan de luchtinlaat bij het achterscherm, de bi-plane achtervleugel en de vier ronde uitlaten. Interesse? Je kunt hier de knotsgekke 993 occasion bekijken.

