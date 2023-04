Helaas: de Audi A7 is alweer klaar

De Nederlandse carrière van de Audi A7 is klaar: het zit erop!

Tegenwoordig wordt de wereld overspoeld met crossover-coupés. Dat is een beetje het equivalent van iemand die in een trainingspak TV kijkt en bier haalt bij de buurtsuper. Er is niet heel veel sportiefs aan. Maar het is een soort doorontwikkeling van zo’n andere marketing/design-hersenspinsel: de vierdeurs coupé. En die was wél leuk.

De Mercedes-Benz CLS was destijds de eerste en de Audi A7 was een antwoord daarop. Ondanks dat de tweede generatie nog niet eens zo heel erg lang op de markt is, is het nu alweer over en uit voor de hele dikke Sportback en historisch verantwoorde Audi.

Geschrapt

Audi Nederland heeft het model uit het leveringsprogramma geschrapt, nog voordat de eerste facelift arriveert! Als je nu op de configurator kijkt, dan zie je dat alleen de RS7 Sportback en RS7 Sportback Performance leverbaar zijn en dan ook nog alleen maar uit voorraad.

Een eigen A7, S7 of RS7 samenstellen zit er niet meer in. Bij de S7 was dat al een tijdje zo, want die werd vorig jaar april al geschrapt in ons land.

Er waren overigens zat Audi A7’s die wel interessant waren voor de Nederlandse markt, zoals de 40 TFSI (gewoon een 2.0 viercilinder) of een 55 TFSI e plug-in hybride. Maar het kopende publiek kiest simpelweg iets anders. Uiteraard zijn er vele crossovers, ook bij Audi.

Audi A7 klaar in NL door elektrogekte

En wie een gave, lage en gestrekte dure Audi wenst, kan ook voor de e-tron GT kiezen. Dankzij de belastingen op de A7 en het ontbreken daarvan op de e-tron GT lagen de prijzen van die twee veel dichter bij elkaar dan dat Audi bedoeld had.

In Duitsland is de Audi A7 Sportback er vanaf 62.100 euro (40 TDI), terwijl de Audi e-tron GT daar 107.800 euro kost. Het is dan ook een puur Nederlandse aangelegenheid. In Duitsland blijft de Audi A7 gewoon leverbaar. Net als de S7 TDI en de RS7. Je zal maar aan de grens in Duitsland wonen. Dan kun je goedkoop een A7 kopen en genieten van onze superieure luchtkwaliteit.

In Nederland was je dik 90 mille kwijt voor een A7 (50 TFSI e), terwijl de e-tron GT er vanaf 110 mille is. Ondanks dat het jammer is dat Audi de A7 Sportback geschrapt heeft, is het niet heel gek. Bijna niemand kocht de tweede generatie.

Met dank aan Jelle voor de tip!

