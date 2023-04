Deze bips zit er wel erg goed uit

Man, dit kan niet anders dan een dikke Europeaan zijn, toch? Juist…

Autodesign is een raar iets. Soms moet het even ‘groeien’, soms is iets niet mooi maar prima acceptabel en soms is iets in eerste instantie meteen erg fraai. En de BYD song L zit gewoon in de laatste categorie. En nee, we hebben het niet over auto’s waar je een poster van gaat kopen en boven het bed van je Engelse Cocker Spaniel gaat hangen, maar over gewone auto’s die er simpelweg goed uitzien.

Niet helemaal origineel, wel mooi

De BYD Song L is een auto waar jullie allemaal op hebben zitten wachten. Het is namelijk een elektrische crossover coupé. Gelukkig worden de crossover-coupés telkens lager, waardoor we nu op het punt zijn belandt dat het eigenlijk vijfdeurs liftbacks zijn met grote wielen. Helemaal prima.

Dat we het design heel erg kunnen waarderen, wil niet zeggen dat het heel erg origineel is. Schuin van voren (en qua concept) doet de BYD Song L denken aan de Kia EV6. Schuin van achteren is er meer dan een Porsche Cayenne-vibe. Gek genoeg zijn de proporties bij de BYD ietsje betere gekozen (iets breder en lager) waardoor de kopie dus lekkerder op het netvlies ligt dan het origineel.

Techniek BYD Song L

In technisch opzicht kunnen we melden dat de BYD Song L op hetzelfde ‘e-Platfrom 3.0’ staat als de BYS Seal op staat. Er is keuze tussen een normale versie met enkele motor en achterwielaandrijving. Uiteraard komt er ook een veel te krachtige variant met vierwielaandrijving dankzij twee elektromotoren (op elke as eentje). Details over vermogen, koppel en prestaties volgen later.

Kopen? Dan moet je zorgen dat je in het vierde kwartaal bij de Chinese BYD-dealer een slaapzakje neerlegt. Of de auto naar Nederland komt, geen idee. De Seal komt dus wel, dus ons lijkt het een vrij normale toevoeging, daar ook wij Nederlanders liever met een crossover-coupé naar de condomerie rijden dan in een saaie sedan. Want ook wij Nederlanders hebben een spannend leven. En net als de BYD Song L hoeft dat niet origineel te zijn, maar wel goed uit t zien op de fotos’s.

