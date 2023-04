Nürburgring-record voor voorwielaandrijvers naar…

Er is weer een nieuw Nürburgring record voor voorwielaandrijvers.

Vroeger was het niet echt een categorie om trots op te zijn: het Nürburgring record voor voorwielaandrijvers. Dat is net zoiets als een vegetarische hamburger-contest. Daar wordt niemand gelukkig van. Maar waar de vleesvervangers telkens beter werden, geldt dat ook voor de voorwielaandrijvers.

Want ze zijn niet alleen snel ‘voor en voorwielaandrijver’, sommige zijn echt heel erg snel. Sterker nog, als je kijkt naar het vermogen, blijkt eigenlijk dat de voorwielaandrijver superieur is. Dat is dan ook meteen de limiterende factor, want 600 pk op vier wielen kan prima, maar 300 pk op de voorwielen is wel een beetje de max.

Nürburgring-record voor voorwielaandrijvers

Maar goed, er is dus een nieuwe titelhouder en dat is geworden: Honda! Jazeker, de Japanners hebben het record weer in handen. de Honda Civic Type-R zette namelijk een tijd neer van… 7:44.881.

Een record is een record, maar de eerlijkheid gebeid te zeggen dat op 20,8 kilometer met wisselende omstandigheden qua weer al zo een paar seconden kan schelen. Maar hey, ze hebben het record te pakken met hun snelle Civic en 7:44.881 is écht serieus snel voor een auto met ‘slechts’ 320 pk. Een BMW M5 met ongeveer het dubbele vermogen en vierwielaandrijving is ongeveer even snel

Lastige vergelijking

Het is een beetje lastig vergelijken met andere tijden, want men heeft gereden op het ‘lange’ gedeelte van 20,8 km. De start en finishlijn is sinds 2019 dezelfde lijn, voorheen niet. De startlijn was toen wat verder weg (vlak voor het ingaan van de eerste bocht), wat ongeveer 4-5 seconden scheelt. Dus in vergelijking met de oude tijd zit de Civic Type-R op 07:39.500 ongeveer. Dus sneller dan diverse hele snelle BMW’s, Porsches en Ferrari’s.

Afgelopen jaren was het met dit record constant stuivertje wisselen. Seat, Honda en Renault waren in een heftige strijd verwikkeld. De Seat Leon is nu en Cupra Leon (en niet leverbaar in écht hete uitvoeringen), terwijl de carrière van de Mégane Renault Sport er helaas op zit. Honda heeft dus het rijk alleen en maakt daar dankbaar gebruik van.

Je kan de video hieronder bekijken:

Meer lezen? Dit zijn 9 geweldige voorwielaandrijvers uit de jaren ’90!