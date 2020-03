Snelle liftbacks: dit zijn 9 gave toppers

Ze zijn zijn net even wat vlotter als een stationwagon, maar minder saai als een sedan. De gaafste snelle liftbacks hebben wij op een rij gezet.

Natuurijk: supercars vinden we allemaal het coolst. Ze zijn laag en breed, voorzien van enorme motoren en bizarre koetswerken. Maar het zijn een beetje poster-auto’s. Museumstukken. Verzamelobjecten. Dat wat ze kunnen, wordt bijna nooit getoetst. Vergeeft u ons de platte vergelijking, maar het is een beetje als een enorm geslachtsdeel. Het klinkt indrukwekkend, maar je kan er uiteindelijk niet zo heel erg veel mee.

Dat is zo cool aan een sportsedan. Die zijn veel praktischer. Natuurlijk, de meesten zijn minder snel dan een supercar. De gemiddelde sport sedan is meer dan een praktisch alternatief voor een sportauto. Dan hebben we nog als praktisch alternatief de snelle stationwagon. Met name hier in Nederland en Duitsland erg populair. Tussen die twee is er nóg een vorm, die bijna nooit belicht wordt: de snelle liftback! Jazeker, ook daar waren enorm veel coole varianten van.

Een liftback is in feite een hatchback: vijf deuren die toegang geven tot de cabine, scharnierpunt aan de bovenkant van de C-stijl. Een groot verschil is dat de liftback vaak een veel langere overhang aan de achterkant heeft en een lang, aflopende daklijn. Dit geeft de auto een sportiever uiterlijk én meer praktische eigenschappen, zonder dat je meteen met een stationwagon hoeft rond te zeulen.

Twee weken geleden behandelden we de Saab 9000 tijdens de wekelijkse AB-special. De 9000 CSE Aero geldt als een van de coolste snelle liftbacks die ooit gemaakt is. Sowieso is Saab wel een merk dat goed is in dat type auto. We nemen nu de 9 coolste voorbeelden met je door. Uiteraard is dit slechts een greep uit de enorme shortlist. Bij groot succes kunnen we een deel II maken:

Rover Vitesse (SD1)

1982

We beginnen meteen met een ware klassieker als het gaat om snelle liftbacks. De Rover is misschien wel de grondlegger van dit genre. De SD1 is een beetje een vergeten klassieker op dit moment. Volkomen onterecht, want voor lange tijd was het dé auto voor de hardwerkende Engelsman. De SD1 was een zeer representatieve zakenauto, een veelzijdige familieauto, een praktische boodschappenauto en als Vitesse ook nog eens sportieve auto. De Rover Vitesse was de meest sportieve SD1 V8. De 3.9 liter V8 was goed voor 190 pk, wat overigens relatief eenvoudig te kietelen was naar meer vermogen middels ouderwetse tuning, zoals ‘wildere’ nokkenassen.

Renault Safrane Baccara Biturbo

1993

Veel gaver dan dit wordt het eigenlijk niet. Denk je eens in dat een Opel-tuner en een BMW tuner gaan werken aan een ultrasnelle Talisman. Precies. De Safrana Biturbo had een V6 motor, die voor de gelegenheid was getuned door Hartge. Dankzij twee turbo’s en wat ander werk haalden de Duitsers er met gemak 262 pk uit (280 pk zelfs voor de Laguna Biturbo). In de Safrane werd de motor gekoppeld aan het Quadra-vierwielaandrijvingsysteem van Renault. Naar hedendaagse maatstaven is de Safrane Biturbo niet de snelste (7,2 naar de 100 km/u, begrensd op 250 km/u), maar man, wat een gaaf project. Maak overigens niet de fout door de hoofdprijs te betalen voor een ‘Baccara’, want dat is een gewone V6. Daarnaast was er ook nog eens een RXE Biturbo, dan had je wel 262 pk, maar velours bekleding!

Audi S5 Sportback

2010

De sportieve en snelle liftbacks hebben met deze Audi hun rentree gemaakt, gelukkig. De Audi A5 Sportback was eigenlijk een no-brainer: goedkoper dan een A4 Avant, maar dan met de sportieve lijnen van een A5. Auto’s als de BMW 4 Serie Gran Coupe en Kia Stinger tonen aan dat Audi er niet naast zat. Als S5 werd het recept geperfectioneerd. De 3.0 liter motor met compressor is krachtig onderin (440 Nm) en sterk bovenin (333 pk). Dankzij de supercharger heb je niet de vaak voorkomende seconde aan turbo-lag. Tegelijkertijd heb je een van de fraaiste ontwerpen van Da Silva, een onverstoorbare wegligging en een zeer hoogwaardig interieur.

Saab 9-3 Viggen

2000

Aanvankelijk wilden we de Saab 900 Turbo benoemen. Het is misschien wel het schoolvoorbeeld als het gaat om snelle liftbacks. In principe kan ‘ie er nog bij of vermeld worden in een volgend overzicht. Voor nu geven we de voorkeur aan de Saab 9-3 Viggen. In principe is het een 9-3 met de motor van een 9-5 Aero. Als cabriolet is de auto serieus gevaarlijk met een ruggengraat zwakker dan een Temptation Island– deelnemer. Als coupé mist de 9-3 Viggen serieus scherpte ten opzichte van een BMW. Maar als vijfdeurs liftback is ‘ie briljant. Qua styling wordt dit type overigens ook mooier en mooier. Het maakt ook bijna niet uit wat je rijdt, grote kans dat deze auto sneller is in de tussensprint.

Skoda Octavia RS (5E)

2017

Het is natuurlijk heiligschennis, maar de Skoda Octavia RS is eigenlijk de moderne incarnatie van de Saab 900 Turbo. Een beetje eigenwijs imago, ingetogen uiterlijk, verrassend goede prestaties en een praktisch interieur. Een groot verschil is de techniek: de Saab was heel bijzonder, de Octavia is generiek. Maar het zijn wel goede generieke ingrediënten. Er is namelijk niets mis met 245 pk, een sperdiff en een begrensde top van 250 km/u. De Octavia RS is dik, maar niet opvallend en bovenal verreweg de meest praktisch van al zijn MQB-broeders.

Tesla Model S P85D

2014

Jazeker, ook de Model S hoort in dit rijtje van snelle liftbacks thuis. Alle ogen zijn al geruime tijd gericht op de Model 3, Model Y, Cybertruck, Semi en Roadster, maar in de tussentijd heeft Tesla de Model S beter en beter gemaakt. Toch kijken we voor nu naar een ouder exemplaar. De reden is simpel: het was de eerste écht bizar snelle elektrische auto, die je tegen een redelijke prijs kon kopen en kan gebruiken. Schuin van achter is het nog steeds een plaatje om te zien. Dat niet alleen, de Model S is ook nog eens bijzonder praktisch. Eigenlijk de moderne Saab 9000 Aero, zoals we een tijdje geleden ook al mijmerden.

Opel Vectra GTS OPC

2006

Sommige auto’s kunnen enorm verrassen. Het is maar net hoe je erin stapt. De Opel Vectra OPC is zo’n auto. Ja, wie Jeremy Clarkson heeft zien ondersturen, komt tot de conclusie dat het niets geweest kan zijn. Heeft ook met zijn rechtervoet te maken, als je je rijstijl iets aanpast, kun behoorlijk hoeken met zo’n OPC. In principe is het gewoon een moderne Saab. Sterker nog, in technisch opzicht ís het een Saab (eigenlijk andersom). De GTS is aanzienlijk fraaier dan de wel heel erg bedaagde Vectra in sedan-uitdossing. De 2.8 motor was aanvankelijk goed voor 255 pk, dat werd later 280 pk. De OPC is zeer aerodynamisch, dus ook nog eens heel erg vlot op de Autobahn: deze auto loopt harder dan 250 km/u.

Citroen BX GTI 16v

1987

Oh, buurman: wat een mooie wagen! De Fransen kunnen dit recept op een geheel eigen wijze toepassen. De BX GTI 16v is een van de gaafste en onorthodoxe familieracers die er ooit gebouwd is. Aan de ene kant is het een prettige gezinsauto, maar dankzij het lage gewicht, de potige motor en verrassend goede wegligging kun je er ook nog eens mee spelen. Het is zo bijzonder, want de BX Break diesel of een gewone 14 TGE is alleen comfortabel, deze BX GTI 16v is uiterst vermakelijk. Zeker omdat niemand het verwacht van een BX.

Porsche Panamera GTS (970)

2013

Porsche brengt altijd zo’n enorme variatie aan uitvoeringen van één model. Welke moet je dan eigenlijk hebben van de snelle liftbacks van Porsche? Er zijn er twee van de 970-generatie: de pre-facelift Panamera S (met handbak!) en de post-facelift Panamera GTS. De eerste is de meest overstuurde vierzitter sinds de E39 M5, de tweede is de gaafste allrounder. De 440 pk sterke V8 is geheel atmosferisch en klinkt geweldig. Dankzij de vierwielaandrijving kun je het ook nog eens goed kwijt. Maar het is vooral de stijl van de auto. Alles is perfect in balans. Nu nog een tikkeltje fout, maar dat was een 928 destijds ook. Zo’n Panamera moet nog even rijpen.