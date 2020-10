Deze twee razend populaire stadsauto's moeten het veld ruimen - Autoblog.nl

Milieuvriendelijke auto’s die het veld moeten ruimen, ergens klopt er iets niet.

Compacte stadsautootjes zijn naast goedkoop buitengewoon milieuvriendelijk. Vanuit dat oogpunt zouden deze auto’s voor fabrikanten dus aantrekkelijk moeten zijn of desnoods gemaakt worden. De praktijk is echter anders: diverse fabrikanten zien geen brood meer in A-segmenters. Er zijn nu weer twee populaire stadsrakkers die van het toneel gaan verdwijnen.

PSA

PSA heeft zelf nog niets van zich laten horen, maar Reuters weet op basis van meerdere bronnen te melden dat PSA de stekker gaat trekken uit hun stadsrakkers. We hebben het dan over de Peugeot 108 en de Citroën C1, mocht dat nog niet duidelijk zijn.

Succes

Aan de Nederlandse verkoopcijfers zal het in ieder geval niet gelegen hebben. In een land van koopjesjagers en hoge belastingen op auto’s zijn dit soort modellen een garantie voor succes. Als we de 107 en de 108 bij elkaar optellen komen we uit op 143.283 verkochte exemplaren in Nederland. Citroën verkocht van de C1 95.592 exemplaren. Daardoor is de C1 op de BX na de bestverkochte Citroën in Nederland.

Rendabel

Auto’s verkopen is één ding, maar je moet er ook nog winst op maken. Dat is waar de schoen wringt bij veel fabrikanten. Anno 2020 is het lastig deze auto’s rendabel te maken, mede omdat er relatief dure filters in de uitlaat geïnstalleerd moeten worden. Dikke marges er bovenop doen is er ook geen optie. Het lijkt er daarom op dat de stadsauto uit de gratie begint te raken bij fabrikanten. Concerngenoot Opel zette bijvoorbeeld al een punt achter de Karl en de Adam.

Fiat

Over concerngenoten gesproken: binnenkort is ook Fiat een concerngenoot van Peugeot en Citroën. PSA en FCA stappen in het huwelijksbootje en gaan samen verder onder de naam Stellantis. Fiat houdt het A-segment in leven door de Panda en de 500 geheel of gedeeltelijk te elektrificeren. Volgens een bron van Reuters heeft PSA dit ook overwogen, maar zagen ze hier uiteindelijk geen brood in. Misschien kan de fusie nog nieuwe perspectieven bieden. En anders kunnen de Nederlandse consumenten zich altijd nog tot Toyota wenden.