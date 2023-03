KIA toont eerste beelden van de nieuwe EV9

Niet dat je er heel veel van ziet, maar hee. KIA tóónt tenminste beelden van de nieuwe EV9…

KIA is lekker bezig. Niet alleen maken ze leuke en mooie auto’s, ze verkopen ook nog eens als de brandweer in ons land. En terecht, als het aan ondergetekende ligt. Mooi spul met leuke techniek en ook nog eens voor een prima prijs.

De KIA EV6 is op dit moment de grootste volledig elektrische auto van het merk, maar daar komt binnenkort verandering in. Het Koreaanse merk komt namelijk met de EV9 en daar hebben ze beelden van gedeeld. Kijk maar!

DE KIA EV9 is een grote bak jonguh

Het is dus een fullsize SUV, maar dan helemaal elektrisch. Maar dat laatste neemt niet weg dat de EV9 het topmodel van de hele range gaat worden. En mocht je nou niet kunnen kijken, ik vertel je -in de woorden van de persafdeling van KIA- graag even uit wat je ziet…

De teaservideo toont het silhouet, de prominente voorkant en gestroomlijnde oppervlakken van de grote SUV, waarvan het design een unieke mix is van strakke en sculpturale lijnen met een assertieve geometrie. Ook te zien zijn de opvallende lichtpatronen die worden gecreëerd door de voor*- en achterlichten van de EV9. Aldus Kia

De EV9 staat net als de EV6 op het E-GMP-platform en zal veel van de techniek van zijn kleinere broer delen. En dat kun je lui noemen, wij noemen het slim. Want als iets al heel goed is, waarom het dan nog een keer uitvinden. Precies. Dat zou stom zijn.

De officiële presentatie van de KIA EV9 staat gepland voor 14 maart. Dan zullen we goed kunnen zien hoe het vlaggenschip eruit ziet. Twee weekjes daarna kun je hem al bestellen, waarna hij met een paar maandjes op de weg te zien zal zijn.

Maar voor nu moet je het hiermee doen. Maar da’s ook leuk toch?