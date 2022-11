Smart #3 is helemaal niet zo schattig

Het koddige van Smart is er wel af met de Smart #3, de grote broer van de #1.

Wie denkt aan Smart, denkt waarschijnlijk nog steeds aan de Fortwo. Het koddige zustermerk van Mercedes (in samenwerking met Swatch) ontstond vanuit het idee om een trendy micro-auto op de markt te brengen en dat lukte eigenlijk prima. Pas toen elektrificatie een rol begon te spelen, kreeg de Fortwo het moeilijk. Het ding werd zo schreeuwend duur dat niemand er meer op zat te wachten. De tijd van geinige dingen doen is achter ons: elektrische auto’s moeten eerst even een massaproduct worden voordat we weer elke niche kunnen opvullen.

Smart #1

Smart moet dus eerst even geld verdienen. Waarmee doe je dat anno 2022? Juist, een elektrische crossover. Die presenteerde het merk in het voorjaar van 2022 en hij heet Smart #1. Met een hekje, want dat is cool. Eigenlijk is dat apparaat al een beetje ‘Smart-af’. Krachtcijfers tot en met 428 pk klinken erg leuk, maar het is een ietwat generieke crossover op Geely-basis. Toch moeten we het Smart meegeven, voor een crossover is het een kek ding. Ietwat gedrongen proporties geven je toch een soort hatchback-gevoel. Het zal een gevalletje “Ioniq 5” zijn: in het echt zal ‘ie groter zijn dan ‘ie lijkt.

Smart #3

Toch blijft de Smart #1 een ietwat compacte crossover en kennelijk houden ze daar niet van in China. Aldaar treedt deze Smart #3 ten tonele. De techniek komt zo goed als overeen met de #1 en dus staat ook deze op een Geely-platform met tot wel 428 pk. In plaats van een gedrongen crossover is de #3 echter een uitgerekte, bijna coupé-SUV. Het schattige is er wel af, zeg maar.

Smart gebruikt deze kille witte ruimte overigens niet voor hun persfoto’s, deze komen van het Chinese MIIT, het Ministery of Industry and Information Technology. Om typegoedkeuring te krijgen voor het verkopen in China, moeten autofabrikanten het volledige productiemodel presenteren aan het MIIT, die vervolgens foto’s en andere specificaties openbaar maken. De Smart #3 is dus nog niet officieel, maar gaat er zo uit zien.

Het zal vast een prima elektrische crossover worden, begrijp ons niet verkeerd. De Smart #3 lijkt in helemaal niks op een Smart en dat is toch een beetje jammer. De auto staat op het SEA-platform en is dus technisch sterk verwant aan bijvoorbeeld de Volvo EX90, Polestar 3 en Lotus Eletre. Dat het dus een aardig grote auto wordt moge duidelijk zijn: hij is 4.540 mm lang en weegt 1.900 kg. Ook niet zo Smart.

Voor ons?

Als de logica van meerdere Geely-merken van toepassing is, staat #3 voor het feit dat dit de derde nieuwe Smart wordt. Van een #2 hebben we nog niet zo veel gehoord, dus logischer lijkt het dat de #1 de instapper blijft en de #3 de middenklasser wordt. De oranje versie is trouwens de versie met 428 pk, die net als de #1 de naam Brabus mag dragen. De #3 komt naar verwachting ook onze kant op, de onthulling is waarschijnlijk volgend jaar.