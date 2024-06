Koop deze Volkswagen Golf R32 met vier ton op de klok op Marktplaats

Een Volkswagen Golf R32 met vier ton op de klok…Wat moet dat nog kosten, op Marktplaats?

De Volkswagen Golf GTI is een legendarisch icoon in de autowereld. Maar van de beste Golf ooit, de Golf IV, was de GTI-versie, een tikje ‘meh’. Je kon de GTI krijgen met een 1.8 vierpits turbomotor en er was ook de 2.3 V5. Beide waren echter geen strepentrekkers. Het waren de hoogtijdagen van ‘TDI’ en de 1.9 TDI met drie rode letters was min of meer ‘de hete Golf’ geworden voor de ‘liefhebber’, ondanks het satansap.

Later werd dit een beetje goedgemaakt door de Golf GTI 25 Jahre Edition, maar ook door de Golf R32. Volkswagen legde sinds de Golf III al een heuse zespitter in de C-segmenter. Maar aanvankelijk was dit meer ‘de luxe variant’. Ook in de Golf IV kon je de 2.8 liter grote VR6 krijgen, die inmiddels gewoon V6 (4motion) heette. Maar nog minder dan voorheen, had deze ook sportieve pretenties.

Dat werd anders toen Volkwagen de grotere 3.2 zescilinder uit de Phaeton en Touareg in de kleine Golf lepelde. De resulterende R32 had wél een sportieve uitdossing, met dikke velgen, bodykit, stortkokers en binnen Recaro’s. Eindelijk was er een waardige snelle variant van de Golf IV.

Omdat de R32 aan het einde van de modelcyclus kwam, is deze relatief legendär. Van de Golf V kwam ook een R32, met in principe dezelfde motor. Volgens collega @willeme, de veel betere auto. Ook collega @Loek is wel gecharmeerd van deze generatie. Doch als okkazie, is de Golf V R32 vaak goedkoper dan een Golf IV R32. Zeker als je corrigeert voor kilometers.

Deze R32 die we op Marktplaats tegenkomen, is echter redelijk voordelig. Maar dat heeft alles te maken, met de imposante kilometerstand. Bijna vier ton kilometers heeft deze unit achter de kiezen. Dat zie je onherroepelijk ook een beetje terug in in- en exterieur. Hier en daar is er wat lak verdwenen (bijvoorbeeld de hendel van de achterklep) of een roestplekje zichtbaar en in het interieur zie je dat stuur, pookknop en stoelen ook wat ‘gebruik’ gezien hebben.

De verkoper meldt wel dat de auto dealeronderhouden is. In principe staat de motor niet bekend als een probleemjongen. Zo’n volvette V-/Lijnmotor in een C segmenter heeft niet per se veel stress. Zou jij het aandurven deze klassieker in spe te kopen voor 11.999 Euro? Of heb je niet zoveel met de Golf IV magie en ga je net als @Loek voor een vlotte Golf V?