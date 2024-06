Echte Ferrari LaFerrari kost 56 paar Nike schoenen

Een LaFerrari, of 56 paar Nike schoenen? Wat zou jij kopen?

Een tijd geleden spraken over de Dare to Dream collectie. Deze verzameling gave snuisterijen werd dit weekend te veil aangeboden in Toronto door Sotheyby’s. Onderdeel van de collectie ondermeer verschillende gave auto’s. Zoals bijvoorbeeld een Ferrari LaFerrari, Enzo Ferrari, F50, F40 en 288 GTO. Zoals Horacio Cane zou zeggen: The results are in, Frank…but the jury…is out. De items hebben dit weekend een prijs gekregen, dus kunnen wij nu gaan beoordelen of ze ‘goed gekocht’ of ‘goed verkocht’ zijn.

Heilige Ferrari’s

De Ferrari F40 is de goedkoopste gebleken met 3.470.000 Dollar. de LaFerrari is verkocht voor 3.690.000 Amerikaanse Dollars. Iets minder dan de 3.882.500 Dollar die de 288 GTO heeft opgebracht. De Ferrari F50 vertrok voor 4.240.000 Dollar en de Enzo Ferrari is verdwenen voor 4.250.000 Dollar.

Uitgedrukt in 2016 editie Nike MAG Back to the Future patta’s, is de F40 zodoende 52,5 paar. De LaFerrari 56 paar. De 288 GTO 58,8 paar en de F50 en Enzo afgerond 64 paar per stuk. Een setje (een van 89 wereldwijd) in de maat ’11’ werd namelijk verpatst voor 66.000 Dollar. MAG refereert daarbij niet aan de brokkenpiloot in de F1, maar staat voor Magnetic Anti Gravity. De schoenen werden legendarisch door de film Back to the Future. En ze zijn dan ook erg gaaf. Maar, voor dit bedrag heb je ook een DeLorean DMC-12…

Ook twee Mercedessen, Ford, Lambo en andere Ferrari hebben miljoenen opgeleverd

Er maakten nog veel meer auto’s en auto-gerelateerde memorabilia deel uit van de collectie. Bijvoorbeeld ook een Mercedes 300 SL Gullwing en een 300 SL Roadster. De eerste is verkocht voor 1.655.000 Dollar, de tweede voor 2.095.000 Dollar. Een Ford GT uit 2022 ging voor net iets meer dan een miljoen. En een Lamborghini Miura P400 SV bracht een oogwaterende 4.900.000 Dollar op. Een persoonlijke favoriet is de Ferrari 250 GT Lusso die voor een mooie 1.490.000 Dollar weg mocht.

Andere leuke items

Zo waren er nog vele andere hebbedingetjes. Hoewel het te laat is, is het voor de liefhebber wel geinig nog eens door de catalogus te struinen. Dit beeld van ruim 2,5 meter hoog voor 93.000 Dollar had ik ook nog wel willen hebben. Leuk voor in de tuin. En handig dat het ‘dancing horse’ heet in plaats van ‘prancing horse’. Anders zou Ferrari natuurlijk wat zware jongens sturen voor een impromptu beeldenstorm teneinde hun copyright te beschermen…