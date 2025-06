Huh? Total loss verklaarde Fremantle-BMW staat tóch te koop

Kennen jullie het verhaal van de Fremantle Highway-BMW’s nog? Dat krijgt nu een staartje.

De naam Fremantle Highway doet vast nog wel een belletje rinkelen. Dit schip vloog in 2023 voor de Nederlandse kust in de fik, met ruim 3.700 auto’s aan boord. Meer dan 2.700 auto’s gingen in vlammen op, maar er waren ook auto’s die ogenschijnlijk ongeschonden van boord kwamen.

Over die auto’s is het nodige te doen geweest. Nederlandse handelaars hadden namelijk een partij van 260 BMW’s gekocht die van de Fremantle Highway kwamen, maar mochten deze van BMW niet verkopen. Volgens BMW kon de veiligheid van de auto’s niet gegarandeerd worden. Daarom staken ze via de rechtbank een stokje voor de verkoop. De auto’s moesten total loss verklaard worden.

Daarmee leek de kous af te zijn, maar nu krijgt het verhaal toch nog een staartje. Het Dagblad van het Noorden heeft namelijk ontdekt dat één van de Fremantle Highway-auto’s doodleuk in een Japanse showroom staan. En niet bij een of andere vage toko, maar bij de officiële Alpina-importeur. Het betreft een XB7, een van de negen Alpina’s die aan boord waren. Hier klopt iets niet…

Het Dagblad van het Noorden heeft Andrew Mason van BMW Nederland om een reactie gevraagd en die zegt het volgende: “Die negen BMW Alpina’s zijn aangemerkt om te worden vernietigd, wellicht is dat inmiddels al gebeurd. Want ook deze auto’s mogen sowieso niet worden verkocht. En als het chassisnummer in Japan overeenkomt met dat van het schip, dan moet die Alpina alsnog de shredder in.” Deze auto hoort dus absoluut niet in een showroom te staan, waar dan ook.

De advocaat van de handelaren die de auto’s destijds gekocht hadden reageert hoogst verontwaardigd op dit nieuws. De Alpina’s stonden namelijk náást de auto’s die zijn cliënten gekocht hadden. “Het druist lijnrecht in tegen BMW’s suggestie dat de auto’s gevaarlijk zouden zijn.” Heeft BMW hier gewoon met twee maten zitten meten? Daar gaan we wellicht binnenkort achter komen, want de handelaren gaan er werk van maken.

Bron: Dagblad van het Noorden