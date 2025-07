Tweekleurige Opel Astra met dikspul kent zijn klassiekers

Een Opel Astra met dikspul en two-tone kleurstelling haalt zijn inspiratie van een verre voorvader.

Veel automerken hebben een soort huiskleur. Vaak gelinkt aan de autosport, want die kleuren gebruikt het merk dan voor hun eigen race-initiatieven. BMW staat bekend om een witte achtergrond met de driekleurige M-strepen. Mercedessen zijn vaak zilver. Ferrari’s gebruiken voornamelijk rood en Aston Martin’s groen is zelfs opgenomen in het assortiment als ‘Racing Green’.

Opel

En Opel? Daar heb je waarschijnlijk wel een voorstelling bij. Witte bovenkant, gele onderkant. Die kleurstelling is veel gebruikt op race- en rallyauto’s van Opel. Denk aan de Kadett GT/E. Maar ook bijvoorbeeld een auto waar een ‘moderne versie’ van komt. De Opel Ascona i2000. Dat was een rallyversie van de Opel Ascona SR, aangepast door Irmscher. Die voegden er ook die welbekende motorsportkleuren aan toe.

Comeback

Als eerbetoon aan de Ascona i2000 is hier dankzij Irmscher de Astra i2000. En eigenlijk is het betrekkelijk voorspelbaar. Een Irmscher-bodykit op een Astra, wat we al eerder hebben gezien (we hebben er immers wel eens over geschreven). Maar dan net als zijn verre voorvader een two-tone kleurstelling. Wit boven, geel onder. En een zwart lijntje ertussen om ze te scheiden. Leuk!

Realiteit

Als je het Irmscher-dossier erbij pakt, zie je vaak dat het gaat om afbeeldingen als bovenstaande. Renders, je kent ze wel. Goed nieuws: de Irmscher Opel Astra i2000 bestaat echt! Een paar kleine dingen zijn anders, zoals de details in de voorbumper en de deurgrepen (ze zitten op de ‘gele helft’ maar zijn wit). Maar verder: dit eerbetoon bestaat dus echt. En als je wil mag je hem kopen.

Irmscher gaat namelijk 45 exemplaren van de Opel Astra ombouwen tot i2000. Velgen, bodykit, spoiler en natuurlijk de kleurstelling. Voor zover bekend moet je alleen wel zelf de Astra aanleveren. Doe dus je ding en geef ze een GSe met 225 pk, dan heb je ook gelijk de dikste versie van de Astra te pakken.

De kleuren van Opel op een moderne Astra, het is wel gaaf. De ‘driekleur’ die Opel op verschillende raceauto’s gebruikte, waar geel wordt bijgestaan door zwart en grijs, vonden we al eens eerder op een door Opel zelf bedachte one-off. En ook dat staat puik, dus die nieuwe Astra kan het allemaal prima hebben.