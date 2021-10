Aantal auto’s in GT7 bekend, allemaal fraai!

Het aantal auto’s in GT7 zit tussen GT3 en GT4 in

Gran Turismo is een beetje een aparte game-reeks. Het begon heel erg voortvarend, maar sinds GT5 zijn ze een beetje van het padje af. GT5 werd te vroeg uitgebracht en zat vol bugs. Daarbij was de gameplay pas een beetje op orde na twee jaar aan patches en updates.

Gran Turismo 6 was eigenlijk dat wat GT5 had moeten zijn, maar dan enkele jaren te laat. Gran Turismo Sport heette bewust zo omdat het, net als GT Concept of Tourist Trophy, meer een uitstapje was dan een opvolger.

Aantal auto’s in GT7

Met Gran turismo 7 lijkt Polyphony Digital (de makers van de game) weer terug te gaan naar de roots. Dat betekent een enorme variëteit aan races, circuits, disciplines, tuning, fotomodi en natuurlijk heel veel auto’s.

En wat dat betreft is er goed nieuws! Het aantal auto’s dat je in GT7 kunt spelen is bekend! Volgens Kazunori Yamauchi (Ford GT-eigenaar en het grote brein achter de game-serie) worden 400 diverse auto’s aan de game toegevoegd. Dat laat hij weten in een video-clip op YouTube. Hopelijk bedoelt hij daar 400 unieke auto’s mee. Met name qua Japanse sportwagens was de keuze enorm uit diverse Skyline’s en Lancer Evo’s, terwijl er maar een paar Europese auto’s in zaten bijvoorbeeld..

Geen premium- en standaard meer

Ook is het aanbod nu homogener. Bij Gran Turismo 5 en 6 was er een verschil tussen standaard- en premiumauto’s. De premium-modellen waren veel gedetailleerder en fraaier. De standaard-modellen kwamen gewoon uit GT4 middels de toetenscombinatie CTR+C en CTR+V.

Het spel is nog niet te koop. Dat scheelt, want het is ook lastig om aan een PlayStation 5 te komen die je ervoor nodig hebt. Althans, als je de game optimaal wil beleven. Er zal ook een editie uitkomen voor de Playstation 4. De geplande releasedatum voor Gran Turismo 7 is 22 maart 2022. Precies de datum dat Jos Verstappen 50 jaar oud wordt. Dat kan geen toeval zijn.

