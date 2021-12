Porsche plaagt jou en mij met dit lekkere model

Alsof je een worstenbroodje wordt voorgehouden, maar je mag er geen hap van nemen. De nieuwe Porsche Vision GT is dat een beetje.

Porsche heeft een gloednieuw model gepresenteerd. Nou, denk je dan. Waar kijken we precies naar? De opvolger van de 918 Spyder? Een ander uniek nieuw model binnen het gamma van de Duitse autofabrikant? Niets van dit alles. De Porsche Vision GT is een concept bedacht voor de nieuwe racegame Gran Turismo 7. De enige mogelijkheid om deze auto te zien en te rijden is in de virtuele wereld. Jammer hoor.

Net als in het verleden, werkt ook Polyphony Digital (de maker van Gran Turismo) samen met autofabrikanten om unieke modellen voor deel zeven te bedenken. Porsche is één van die merken. En ze hebben meteen de primeur te pakken door als eerste autofabrikant hun Vision Gran Turismo te presenteren voor GT7.

Doelstelling voor dit concept was een sportauto met een laag gewicht maken in combinatie met een elektrische aandrijflijn. Een uitdaging, want EV’s zijn doorgaans loeizware krengen. De Porsche Vision GT is dan ook gemaakt van titanium en carbon. Wat deze aandrijflijn moet betekenen en wat het gewicht van de auto is? Dat is helaas nog niet bekendgemaakt met deze onthulling.

Het uiterlijk is een echte futuristische Porsche. Er zijn wat verwijzingen naar de Mission R te bespeuren in het ontwerp van deze elektrische auto. Zelf achter het stuur stappen van de virtuele Porsche kan in maart volgend jaar. Dan verschijnt Gran Turismo 7 op de PlayStation 5 en 4.