Barry Madlener wil dat jullie niet tegelijk in de auto stappen

Stuur dit bericht door naar je werkgever. Gaat echt helpen.

Files. Man, man, man. Het is de laatste jaren er niet veel beter op geworden hè. Met name in de Randstad lijkt er soort 24/7 cultuur te ontstaan van drukte op de weg. De echte drukte is nog altijd in de spits. Uit de nieuwste cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat 2024 historisch druk was op de Nederlandse wegen.

Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) to the rescue! Niet alle helden dragen een cape, maar de minister wil door middel van een nieuwe slogan het fileprobleem aanpakken. Hoe? Met een briljante overheidscampagne natuurlijk. Spitsvrij noemen ze het. Het idee is mensen oproepen om de spits te mijden, indien mogelijk.

Spitsvrij overheidscampagne

Want jullie staan natuurlijk voor je lol in de file doordeweeks. Serieus, ik weet niet welke ambtenaar deze fantastische campagne bedacht heeft. Maar elke kantoorknuppel kan op z’n sloffen bedenken dat ná 09:30 vertrekken een beter idee is dan om 07:30 in de auto stappen. Maar leg dat maar uit aan de manager. Die iedereen op kantoor wil hebben voor die ene nutteloze meeting om 09:00 die ook een e-mail had kunnen zijn.

Want laten we wel wezen. Het grootste probleem is de werkgever. Vasthouden aan traditionele werktijden (09:00 op kantoor, 17:00 weer in een treintje naar huis) zorgt voor enorme drukte tijdens de spits. Tijdens corona werd het, al dan niet verplicht, wat bewegelijker. In de jaren na covid werd die flexibiliteit vastgehouden, maar in 2025 zie je bedrijven langzaam terugkomen op die policy.

Thuiswerken? Ja hallo dan kan de baas je niet zien. Dus hup, allemaal weer terug naar kantoor. Het liefst tijdens de spits. Wie durft er een wedje te leggen dat de filedruk in 2025, ondanks de briljante nieuwe overheidscampagne Spitsvrij, gaat stijgen?

In 2024 steeg de filedruk met 12 procent in vergelijking met 2023. Ja, er waren ongevallen en verschrikkelijk veel wegwerkzaamheden vorig jaar. Maar het toenemende verkeer helpt natuurlijk ook niet mee.

Minister Madlener: Door bewuster te kiezen op welke tijden we reizen, kunnen we files fors terugdringen. Het vraagt om een mentaliteitsverandering, maar de voordelen zijn groot. Samen kunnen we het verschil maken. Daarom starten we vandaag de campagne ‘Spitsvrij’.”

Resumé. Barry Madlener vraagt of je niet tijdens de spits in de auto wil stappen. En het liefste niet op dinsdag en donderdag. Je weet wel, precies DIE dagen dat de baas wil dat je naar kantoor komt. Toevallig. Nu weet jij wat te zeggen tegen je baas vandaag. Print dit artikel uit en het leg het op zijn (m/v) bureau. Dat zal ‘m leren.