Helaas: het doek valt voor de Volkswagen Up

Het A-segment is toch echt aan het uitsterven. Per vandaag is ook de Volkswagen Up uit de prijslijst verdwenen. Definitief.

Het was een jaar of tien geleden nog ondenkbaar, maar het A-segment is nu gewoon met uitsterven bedreigt. Niet omdat mensen geen goedkope stadsautootjes meer willen, maar omdat fabrikanten er geen brood meer in zien. Na onder meer Ford, Opel, Peugeot en Citroën keert nu ook Volkswagen het A-segment de rug toe.

De Volkswagen Up is namelijk vanaf heden niet meer te bestellen in Nederland. Van een donderslag bij heldere hemel kunnen we niet spreken, aangezien de Up inmiddels al 12 jaar oud is. Eerlijk is eerlijk: je ziet het er niet aan af. De Volkswagen Up oogt nog fris en fruitig.

De Up is voorlopig nog niet uit het straatbeeld verdwenen, want het was een daverend succes in Nederland. Sinds 2011 zijn er 94.821 stuks verkocht. Het topjaar was 2013, toen Volkswagen 16.208 Upjes wist te slijten. De Up deed het daarmee aanzienlijk beter dan zijn illustere voorgangers, de Lupo en de Fox. Dat was ook niet heel moeilijk.

De Up is door de jaren heen in verschillende soorten en maten geleverd. In 2014 kwam er de e-Up, wat een van de eerste elektrische stadsautootjes was. In 2018, toen de Up al vijf jaar productie was, kwam er eindelijk een GTI-versie. Je had ook nog de Cross Up, maar die ben je waarschijnlijk alweer vergeten.

Het doek was voor de e-Up en de Up GTI al iets eerder gevallen, maar nu verdwijnt dus ook de huis-tuin-en-keuken-Up uit de prijslijst. De Volkswagen Up is vanaf vandaag alleen nog uit voorraad te krijgen. Op is op dus. Of, om even de woordgrap van Volkswagen te jatten: Up is op!

Dit is je laatste kans om een A-segmenter van Volkswagen te bemachtigen, want een (directe) opvolger komt er niet. Er zit nog wel een compacte EV in de pijplijn, maar dat wordt waarschijnlijk meer een Polo-achtige.