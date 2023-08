Dít is de op één na populairste cabrio van Europa

En ja, de op één na populairste cabrio van Europa is bijzonder verrassend!

Wat vroeger nog het teken was van economische voorspoed en automotive joie de vivre, bestaat bijna niet meer: de betaalbare cabriolet. Het was dé ideale auto voor erbij. Alle volumemerken hadden minimaal eentje in de prijslijsten staan.

Tegenwoordig zijn er nog wel cabriolets, maar zijn dat bijna allemaal dure auto’s. Het begint een beetje bij de BMW 4 Serie, Audi A5 of de onlangs geïntroduceerde Mercedes-Benz CLE.

Op één na populairste cabrio van Europa

Daaronder zijn er slechts een paar betaalbare cabrio’s en het zal je niet verbazen dat daar dan de populairste cabrio van Europa tussen zit. Het is niet de Mazda MX-5, alhoewel die auto goede zaken deed. Er werden er 4.570 van verkocht in 2023 en dat is een verdubbeling van de verkopen.

Maar wat is dan de op één na populairste cabriolet van Europa? Nou, komt ie: de Volkswagen T-Roc Cabrio! Daar zijn er 8.732 exemplaren van verkocht dit jaar. Daarmee is het de op één na best verkochte cabriolet van dit continent. De populairste cabriolet van Europa is – zoals verwacht – de Mini Cabrio. Daarvan werden er 13.750 weggezet.

Opvolger onbekend

Of Volkswagen de T-Roc cabriolet een vervolg gaat geven, is niet bekend. Ondanks dat het de op één na populairste cabrio van Europa, stelt het in totaal niet zo veel voor. Volkswagen verkocht namelijk 111.855 normale T-Rocs.

Volkswagen is op dit moment vooral bezig met het ontwikkelen van nieuwe elektrische auto’s. De kans is dus levensgroot aanwezig dat met de volgende generatie VW dit model laat sneuvelen.

Via: Automotive News Europe en Motor1

