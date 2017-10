Helaas, voorlopig geen Grand Prix in 010 of 020

Alle duiven op de dam hebben voorlopig niks te vrezen van Max Verstappen en consorten.

Onlangs was er wat opschudding binnen de gelederen van raceminnend Nederland. Sean Bratches, een van de drie mannen die samen de taken van ├╝ber-honcho Bernie Ecclestone overgenomen hebben om de F1 te runnen voor Liberty Media, bracht een bezoekje aan onze vlakke natie. Het is de grote meneren niet ontschoten dat de toekomst van de Formule 1 Max Verstappen heet en dus zou het ook wel lachen zijn als er een Nederlandse Grand Prix op de kalender staat.

Nou zijn er al verschillende partijen bezig om eventueel zo’n race te organiseren in de toekomst. De bekendste daarvan is Prins Berhard junior, die als eigenaar van Circuit Zandvoort hoopt het circus naar zijn lap asfalt terug te lokken. Het voordeel van Zandvoort is dat het circuit (F1-)historie heeft en dat er al een baan ligt. Maar Liberty Media zou eigenlijk graag zien dat er meer straatraces op de kalender komen te staan. De Formule E doet daar momenteel goede zaken mee.

Je zou wellicht zo’n race kunnen organiseren in Lutjebroek, maar meer voor de hand liggend is een stad als Amsterdam of Rotterdam. Echter, vanuit Rotterdam klonk het echter al snel dat er op korte termijn letterlijk geen ruimte is voor een F1-race. Wethouder Adriaan Visser wijst RTV Rijnmond namelijk op de verbouwing van de Maastunnel en de Coolsingel.

Ook Amsterdam lijkt voorlopig niet warm te lopen voor het organiseren van een GP. GPUpdate sprak met de beleidsadviseur topsport van A’dam, die te kennen geeft dat er geen contact is geweest met Liberty Media. Maar dat is nog niet alles, Liberty Media hoeft waarschijnlijk niet op veel enthousiasme te rekenen in de hoofdstad als ze wel zouden aankloppen:

Aan de personen die zich in het verleden bij het evenementenbureau hebben gemeld, is altijd meegegeven voor deze tak van sport elders te gaan kijken. Zandvoort, bijvoorbeeld.

Image-Credit: www.amsterdam.nl