File geen probleem voor Nederlanders

We blijken het in Nederland steeds meer te accepteren om in de file te staan





Waar wij Nederlanders voorheen ons ongenoegen uitten tegen de files hebben we nu andere zaken om ons druk om te maken. Ondanks dat het drukker dan ooit is op de weg, nemen we het voor lief als we achteraan aan moeten sluiten. We ergeren ons nu veel meer aan agressie in het verkeer en openbaar vervoer.

In 2010 vond nog 72% van de Nederlanders de files op autosnelwegen niet acceptabel en in 2019 nog maar 35%. Acceptatie en berusting zijn tijdens deze files de meest sterke gevoelens maar we blijken ons toch ook wel te irriteren. Deze irritatie ontstaat vooral als andere weggebruikers via een tankstation of de vluchtstrook proberen in te halen. Niet iedere bevolkingsgroep ervaart de file hetzelfde. Vertrektijden aanpassen en een andere route kiezen is het meest gekozen alternatief. Verhuizen of een andere baan kiezen wordt het minst vaak gedaan om de files te vermijden. Mensen die de file accepteren zullen minder snel geneigd zijn om een alternatief te kiezen.

Op een gemiddelde weekdag staat 6% van de Nederlandse bevolking in de file. 15% staat zelfs minstens 1 keer per week in de file terwijl meer dan de helft van de bevolking slechts sporadisch in de file staat. Jammer heren maar jullie lijken het meest in de file te staan, de ‘typische’ filerijders naast hoger opgeleiden, werkenden, de leeftijdsgroep 18-45 jaar, hogere inkomens en frequent autogebruikers.

Uit het onderzoek dat het Kennisinstuut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) deed blijkt dat juist andere vraagstukken een groter heikel punt zijn. Agressie op de weg en in het OV en de verkeersonveiligheid bezorgen Nederlanders grotere zorg dan het filerijden. Het OV zorgt voor grote onvrede door beperkte beschikbaarheid, vertragingen en de kosten. Ook geluid en luchtverontreiniging worden in 2019 als groter probleem dan de file gezien . De onvrede over het openbaar vervoer in ons land zorgt ervoor dat dit vaak niet als alternatief voor files wordt gekozen.

Het fileleed wordt dus minder als probleem gezien. Heb jij de file inmiddels ook geaccepteerd of heb probeer jij file te vermijden?