Autoverzekering duurst in Zuid-Holland

De jongeren daar betalen de allerhoogste premie en het bedrag is niet mals.

De premie van jouw autoverzekering is van allerlei factoren afhankelijk. In de randstad gebeuren meer ongelukken dan in een gehucht ergens achteraf, het risico is dus groter en de premie daardoor hoger. Leeftijd wil ook nog wel eens een dingetje zijn, jongeren hebben vaak weinig ervaring en betalen door het verhoogde risico wat extra’s. In Zuid-Holland blijkt de premie het hoogst te zijn.

Gemiddelde Nederlander

In Zuid-Holland betaalt de gemiddelde Nederlander € 721 voor een WA-verzekering, dit is 20% hoger dan het landsgemiddelde. Ga je voor beperkt casco zodat ook ruitschade, stormschade en diefstal zijn meeverzekerd betaal je jaarlijks in deze provincie zelfs € 787 en voor volledig caso € 1236. In Friesland wordt gemiddeld de laagste jaarpremie voor de autoverzekering betaald door de gemiddelde Nederlander. Hier varieert het van € 894 voor een volledige cascodekking tot € 502 voor de WA-verzekering.

65+

Uitzondering op de regel dat Zuid-Holland de hoogste premie betaalt is de 65+ groep met een All Risk dekking. Deze groep betaalt in Brabant € 736 per jaar, dit is € 6 meer dan in Zuid-Holland.

Jongeren

Jongeren in Zuid-Holland betalen nog even wat extra’s. Gemiddeld zijn zij voor een volledige cascodekking € 2.430 kwijt, WA+ kost ze gemiddeld € 1.623 en de WA-dekking kost € 1532. Niet alleen in Zuid-Holland betalen de jongeren een hoge premie voor hun autoverzekering. De premie voor 18-24 jarige is voor een WA verzekering in Nederland gemiddeld al € 1307. WA+ kost € 1.379 en de volledig casco dekking € 2.063. Helaas valt ondergetekende ook in deze groep en heb ik dus wat maandelijkse lasten voor het leuke speelgoed, hoe zit het bij jullie?

Bron: Independer (Analyse van een miljoen vergelijkingen onder verzekeringen van 1 januari tot 31 oktober 2019.)