Maakt N Line de Hyundai Tucson nog knapper? - Autoblog.nl

De nieuwe Hyundai Tucson is goed gelukt, maar is de N-Line de kers op de taart?

Hyundai heeft een lange periode gehad waarin hun auto’s nogal nietszeggend waren. Dat was het doel ook niet daar in Zuid-Korea, het doel was eerst om voor een concurrerende prijs een prima auto neer te zetten en dat lukte.

Uitgesproken

Toen was daar de Kona in 2017. Weg met recht-toe-recht-aan, de Kona is een bijzonder ontworpen auto. Vanaf dat moment begon Hyundai met een ware designtaal: Sensuous Sportiness. Te zien op auto’s op internationaal niveau (Sonata, Elantra) en hier in de nieuwe i20, gefacelifte Kona en de nieuwe Tucson. Vooral die laatste is een flink statement: het is een heel bijzonder ontworpen auto.

Sportief

Hyundai en hun N-label zorgen voor auto’s die de petrolheads ook leuk vinden. Om dat om te zetten naar de wat meer toegankelijke auto’s is daar N Line. Het welbekende recept van een sportpakket wat niks doet aan de motor of het karakter van de auto, maar optisch de auto wat sportiever maakt. N Line is in Nederland verkrijgbaar op de Hyundai i10, i20, i30, Kona en de vorige Tucson. De nieuwe Tucson neemt dat stokje gewoon over.

Tucson N Line

Iemand moet misschien even uitleggen aan de Koreanen wat een teaser is. Net zoals bij de Hyundai Tucson zelf, zien we eigenlijk alles wat er toe doet bij het N Line pakket. Aan de achterzijde zien we bijvoorbeeld een gigantische diffusor. De voorzijde houdt het wat dichter bij het origineel met een aluminiumkleurige ‘stootplaat’. Wat de hele auto helpt qua looks is meegespoten bumpers zoals bij de Kona N Line. Eveneens van de Kona overgenomen zijn de subtiele drie richels die we ook al zagen tussen motorkap en grille bij de Kona en eerder al de premium Hyundais A1 en R8. Omdat er bij de Tucson geen ruimte zit tussen motorkap en grille, zijn ze verhuisd naar de voorbumper.

Voeg daar wat badges, nieuwe velgen en wat neppe koelgaten aan toe en voilà, de nieuwe Hyundai Tucson N Line. Meegaan met de trend, je moet wat in deze moderne wereld.