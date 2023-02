‘Red Bull lijkt van Helmut Marko af te willen’

Red Bull lijkt klaar te zijn met Helmut Marko. Is dat ergens op gestoeld en terecht?

Bij Red Bull kunnen ze een uitgesproken persoon met een uitgesproken mening wel waarderen. Liever iemand die in opspraak raakt (en presteert) dan een muurbloempje op alle vlakken. Wat dat betreft is het logisch dat kleurrijke figuren als David Coulthard, Mark Webber, Daniel Ricciardo en Max Verstappen er thuis horen.

Uiteraard hoort ook Helmut Marko daarbij. De Oostenrijkse racelegende (hij won met Gijs van Lennep de 24 uur van Le Mans) is adviseur binnen het team. Het mooie is dat hij van zijn hart geen moordkuil maakt. Hij heeft altijd zijn hart op de tang liggen. Dat is ideaal voor ons, want het zorgt voor voldoende materiaal!

Red Bull niet blij met Helmut Marko

Het blijkt echter te zijn dat Red Bull helemaal niet zo in zijn nopjes is met de Oostenrijker. Marko was de partner in crime van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. Sterker nog, vanaf het moment dat Red Bull de eerste coureur ging sponsoren, nam Mateschitz Helmut Marko in de arm.

Oliver Mintzlaff is de opvolger van Dietrich Mateschitz en naar het schijnt kan hij niet zo goed door een deur met Der Helmut. In de podcats van de De Telegraaf gaat het nog een stapje verder. Daarin zegt Christian Albers dat Marko bij Red Bull als een tijdbom gaat worden.

Zo zou Marko al een beetje in bescherming genomen worden tegen zichzelf. Bepaalde journalisten mogen nu niet meer bij hem in de buurt komen. Nu is dat op zich begrijpelijk.

Want ja, voor ons was het geweldig dat hij als een Oostenrijkse Johan Derksen allerlei uitspraken deed, maar voor Red Bull was het niet altijd even gunstig. Sowieso moest geregeld een uitspraak genuanceerd of ontkracht worden.

Geen substantieel bewijs (integendeel!)

Overigens heeft Christijan Albers – ooit vijfde in een Minardi tijdens de Amerikaanse GP in 2005 – nergens echt substantieel bewijs voor. Het is vooral een ‘gevoel’. Volgens hem wil Christian Horner dan de positie van Marko overnemen. Maar nogmaals: het is pure speculatie.

Nu kunnen we daar meteen heel erg lacherig over doen, maar we kunnen het ook van een andere kant bekijken. De grote baas die Marko een hand boven het hoofd hield, is er niet meer. De nieuwe Red Bull leiding is kennelijk niet heel erg blij met hem. Ook is AlphaTauri in de (stille) verkoop gedaan. Kortom, dat zijn best veel ontwikkelingen in heel erg korte tijd.

En daarbij vragen wij ons natuurlijk af hoe jullie erover denken. Het scheelt zo 2 tot 4 Helmut Marko-artikelen per week waarin ‘ie in niet al te subtiele bewoordingen zijn concurrenten op de hak neemt. Dus wat denken jullie: is het tijd voor Marko om te wieberen of moeten we juist blij zijn dat nog niet alles in de F1 politiek correct is? Laat het weten, in de comments!

Via: GP Fans