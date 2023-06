Helmut Marko verbiedt Max om over de Nürburgring te rijden

Huh? WK-leider en meervoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen heeft een verbod om op een circuit rijden van zijn baas?

Nou niet zomaar een circuit. Helmut Marko vindt het een heel slecht idee als Max Verstappen met een Formule 1 auto over legendarische Nordschleife in Duitsland gaat rijden.

Verbod Max Verstappen

Max niet, maar Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo wel. In het kader van de Formula Nürburgring demo’s gaan deze twee coureurs in september wel de groene hel rond in oudere Red Bull bolides. Max Verstappen heeft echter een verbod en schittert door afwezigheid. Niet omdat hij niet zou willen, zo zegt hij zelf.

Volgens Max zat hij aan tafel met Helmut Marko toen het ter sprake kwam. Die zei op dat moment meteen NEE. Dat mag Max sowieso niet doen. Terwijl Verstappen zelf zegt niets liever te doen. Als het aan hem had gelegen had hij zeker meegereden.

Ronderecord

Er is overigens wel begrip van de Nederlandse wereldkampioen voor het standpunt van Red Bull. Hij geeft toe dat als hij dan de kans krijgt om rondjes te rijden op het legendarische circuit dat hij dan waarschijnlijk de limiet op zou gaan zoeken. Een gooi naar het ronderecord is niet ondenkbaar. Hij wil gewoon altijd de snelste zijn.

Dat is nu precies waarom het team in de persoon van Marko natuurlijk meteen NEIN heeft gezegd. Het circuit staat niet bekend als het veiligste, de Formule 1 reed er niet voor niets in 1976 zijn laatste Grand-Prix.

Niki Lauda

In dat jaar beleefde Niki Lauda een horrorcrash op de Nürburgring-Nordschleife. Als door een wonder overleefde Lauda de vlammenzee die ontstond na zijn crash en dat staat bij generatiegenoot Helmut Marko nog scherp op zijn netvlies.

Maar Max zou Max niet zijn als hij toch stiekem droomt van snelle rondjes over de legendarische baan in de Duitse Eiffel. Hij hoopt dat ooit te doen in een Formule 1 auto of een GT-auto. Die kans krijgt hij vast nog wel. Anders kan hij natuurlijk altijd nog een kaartje kopen op een vrije zondag en met zijn eigen privé auto een rondje doen.