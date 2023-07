Autoblog Spot van de Week: Mercedes R 63 AMG

Veel mensen zullen er zo voorbij lopen, maar hier staat een van de zeldzaamste AMG’s.

Als je van obscure auto’s houdt kom je meestal niet uit bij een AMG. De meeste AMG’s worden in groten getale verkocht, of het nu om een A 45 gaat of om een G 63. Er zijn echter uitzonderingen en de R 63 AMG is een van de grootste.

De R-klasse was sowieso een vreemde eend in de bijt, want met deze auto probeerde Mercedes een nieuwe niche aan te boren. De R-klasse moest een kruising zijn tussen een stationwagen en een SUV, hoewel het eigenlijk vooral een MPV is.

Omdat Mercedes destijds gewoon alles uitbracht wat ze konden verzinnen, creëerden ze een niche binnen een niche: een performance stationwagen-MPV-cross-over (of zoiets). Dat was dus de Mercedes R 63 AMG.

Aan de motor lag het niet, want de R 63 heeft de welbekende 6,2 liter V8. Net als in de ML 63 AMG levert deze 510 pk, wat 16 jaar later nog steeds serieus de moeite is. Naast de aandrijflijn deelt de R 63 ook zijn 4Matic-systeem met de ML 63 AMG.

Niet geheel verrassend renden mensen niet massaal naar de dealer om een R 63 AMG te bestellen. Mercedes besloot daarom al na een jaar dat het welletjes was geweest. Daarmee gaat de R 63 AMG de boeken in als een van de zeldzaamste AMG’s, want er zijn uiteindelijk maar 200 stuks van gebouwd.

In Nederland is er destijds geen enkel exemplaar nieuw verkocht, maar er hebben zes R 63 AMG’s alsnog hun weg gevonden naar ons land. Dat is meer dan niks, maar de kans dat je er eentje tegenkomt is alsnog vrij klein. Spotter @justawheelchairguy heeft daarom weer een bijzondere vondst te pakken.

Toevallig is deze auto een oude bekende van Autoblog, want in april schreven we nog over dit exemplaar. Autoblog-lezer Klaas had ‘m toen te koop staan. Helaas hebben we slecht nieuws: de auto is deze maand weer geëxporteerd. Daarmee is het aantal R 63 AMG’s in Nederland met 16,7% afgenomen…

Een R 63 AMG is in ieder geval een topspot en daarom de Spot van de Week. Uiteraard hebben volgende week zondag weer een nieuwe aflevering van deze rubriek. Ben je ook iets leuks, speciaals en/of opvallends tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

PS: Als je iets op vakantie gespot hebt maak je ook nog kans op een Autoblog-strandlaken. Vermeld dan even de hashtag #vakantiespot2023 in de beschrijving van je upload. De beste vakantiespots worden gebundeld in een artikel!

Check alle foto’s van deze auto op Autoblog Spots!