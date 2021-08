Winactie: we geven bandensets weg!

We geven in samenwerking met Laufenn (een merk van Hankook Tire) bandensets weg. Is jouw auto ook toe aan 4 nieuwe banden? Meld je dan aan!

Nu iedereen langzaam terug komt van vakantie (of misschien ga jij nog, geluksvogel!), begint het plannen maken voor de volgende trip. Eén ding is zeker, we willen er op uit zo vaak als het maar kan. De auto voor je deur moet daar dus klaar voor zijn. Tijd om te checken of er ook nog genoeg leven in je banden zit. Profiel, maar ook leeftijd van de banden zijn belangrijke zaken om te checken.

Misschien ben jij wel één van de vele honderdduizenden Nederlanders die de afgelopen maanden een gebruikte auto heeft gekocht. Weet je echt zeker dat daar recente banden onder zitten? Als je nu een beetje zenuwachtig zit te schuiven op je stoel is het wellicht slim om mee te doen aan onze winactie. Je maakt kans op een bandenset die we ook nog eens voor je gaan monteren. Dan weet je zeker dat je de komende tijd veilig op pad kunt!

Laufenn, journey in style

Laufenn is een bandenmerk van Hankook Tire, dat zal iedereen bekend in de oren klinken. Laufenn levert zomer, winter en allseason banden, tegen een vriendelijke prijs. Waarbij optimale prestaties en kwaliteit nog steeds de hoogste prioriteit hebben. Het is daarmee een slimme keuze voor prijsbewuste bestuurders.

Net als Hankook heeft Laufenn ‘iets’ met voetbal. Zo is Laufenn bijvoorbeeld de sponsor van de UEFA Europa League. Maar goed we hadden het over banden! Bij meer dan 100 Laufenn partners in Nederland kun je terecht voor montage.

Het merk levert zowel banden voor personenwagens, SUV’s als bestelwagens (dus ja, je kunt ook meedoen als je een Transporter of Vito rijder bent..). Daarnaast levert het merk overigens ook Truck/vrachtwagen en Bus banden.

Ben jij dus toe aan je 2e (of 3e, of 4e) set banden, overweeg dan bij jouw bandenhandel een set van Laufenn. Of beter nog: doe gewoon mee aan onze winactie en maak kans op diezelfde set, maar dan gratis!

Wat kan je winnen?

Een set (4) banden voor jouw auto

We monteren de banden op jouw auto (dit doen we op 27 augustus)

Eeuwige roem omdat je natuurlijk in de video komt van de winactie!

Hoe kan je winnen?

Wanneer jouw auto toe is aan een nieuwe set banden!

Je kunt meedoen als je een auto hebt (duh!), maar dan bedoelen we specifiek: dat de auto van jou of van jullie is. Zakelijke of Private lease auto’s zijn uitgesloten.

Je checkt jouw precieze bandenmaat!

Je vult het formulier volledig in.

Je volgt Hankook op Facebook

De winnaars krijgen bericht. De banden zullen worden gemonteerd bij een Laufenn verkooppunt op 27 augustus.

We zullen opnames maken tijdens het monteren en als je meedoet aan deze actie en je wint dan gaan we samen met jou in je auto rijden voor een Mijn Auto video!

Wil jij ook kans maken op één van de bandensets die ter beschikking zijn gesteld door Laufenn? Vul dan het Winactie Formulier in! De inschrijving sluit 23 augustus.

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Laufenn, een merk van Hankook Tire.

Meer weten over het merk Laufenn en de producten? https://www.laufenn.com/nl

Wil je meer weten over Hankook en Hankook’s premium banden? Ga dan naar:

https://www.hankooktire.com/nl/

En volg Hankook op https://www.facebook.com/hankook.nederland/

Laufenn is officiële partner van de UEFA Europa League!