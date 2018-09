Help dit sportwagenmerk haar allereerste auto te vinden

Het is van groot belang.

Wijsheid komt met de leeftijd en dat bewijst de Britse sportwagenfabrikant Lotus, nu het haar zeventigste verjaardag viert. Zij weet namelijk exact wat ze wil hebben voor haar platina jubileum. Er is alleen één probleem: het ‘cadeau’ is al decennialang spoorloos verdwenen.

Lotus is in het specifiek op zoek naar de allereerste auto die oprichter Colin Chapman in elkaar sleutelde, tegen het einde van de jaren ’40. De vrijzinnige, uiterst creatieve ingenieur en ontwerper verwezenlijkte zijn eerste competitieauto om precies te zijn in 1948 en behaalde er direct successen mee. Echter, omdat de man een gedreven uitvinder was, begaf hij zich liever in zijn werkruimte, waar hij zijn ideeën kon proberen te realiseren.

Hoewel de Lotus Mark I Chapman’s eerste auto was, stond de bolide bol van zijn vooruitstrevende ideeën. Zijn denkwijzen en principes waren overduidelijk aanwezig in de Mark I. Een van de aspecten die het meest tot de verbeelding spreekt, vinden we in de lichtgewicht constructie van de auto. Vrijwel alle auto’s die Chapman maakte waren naar dit principe gebouwd. Sterker: zelfs tegenwoordig is dit nog een principe dat de autofabrikant nastreeft. Afgezien van het lage gewicht was de Mark I op gemakkelijk te beschadigen plekken voorzien van simpel te vervangen onderdelen. Daarnaast had de auto een sterk onderstel en was er slim nagedacht over de gewichtsverdeling.

Chapman verkocht zijn eerste geproduceerde auto in 1950, maar vrijwel direct daarna verdween de bolide van de kaart. Hoewel er door de jaren heen nog onderzoek is gedaan naar het bestaan van de auto, heeft niemand hem tot op heden kunnen vinden. Nu pas begint het bedrijf écht vaart te zetten achter de zoektocht. Hierom roepen ze al haar fans op alle informatie die ze bezitten te delen. De bolide is voor het laatst gezien in Noord-Engeland, maar inmiddels kan hij overal zijn. Goed zoeken, dus!