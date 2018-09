14 briljante zevenzitters voor petrolhead-papa’s

Zeven zitplaatsen en toch een hoop lol. Kan dat?

Voor het lijstje van vandaag hebben we een verzoekje van Autobloglezer @OneHP. Waarschijnlijk heeft zijn lieve moeder hem zo niet genoemd, maar dat terzijde. De man die immer kritisch is op het leeggewicht van auto’s had een aparte wens. Kan Autoblog een overzicht maken van zevenzitters die er wél toe doen? Dus zevenzitters die ook leuk zijn voor de bestuurder.

Natuurlijk zijn er zat zevenzitters te krijgen. Er zijn tegenwoordig voldoende MPV’s, busjes en dergelijke waaruit je kunt kiezen. Het is alleen net even het verkeerde viriliteitssymbool. Sommige auto’s zijn dermate geestdodend dat anticonceptie een betere overweging is dan een Fiat Ullysse Diesel. Daarom een overzicht van zevenzitters waar je nog een beetje blij van kan worden!

Honda Stream 2.0 ES Sport (FN5)

€ 2.850

2004

210.000 km

Honda was er vrij vroeg bij met een alternatief op de Opel Zafira. De Honda Stream was een zevenzits midi-MPV. Ondanks het feit dat de Stream een heel praktische en ruime auto is, voel je wel dat Honda de auto heeft ontwikkeld. De bak schakelt licht en trefzeker, met een prettig ‘klik-klak’ gevoel. De 2.0 motor is atmosferisch en produceert bovenin een aangename sound. Net niet sportief, maar toch. De wegligging is echt uitstekend te noemen voor zijn soort. Natuurlijk is de Honda Stream niet in staat om je broek in lichterlaaie te zetten, maar als je een fijn rijdende zevenzitter zoekt die niet te veel kost, is de auto absoluut de moeite waard.

Opel Zafira OPC (A)

€ 3.000

2002

185.000 km

De uitvinder van dit ‘segment’. Het leek Opel een goed idee om een 2.0 Turbo-motor te lepelen in het vooronder van de Zafira. De 190 pk sterke motor zorgde voor aansprekende prestaties. In absolute zin zijn ze niet bloedsnel, maar op de snelweg kun je een beetje leasediesel met gemak vernederen. Het uiterlijk is overduidelijk anders met een dikke bumperkit, skirts en BBS velgen. Zeker in het Arden Blue niet te versmaden. Uiteindelijk is het nog altijd een zevenzitter, alhoewel het goed nieuws is om te melden dat de twee voorste stoelen door de firma Recaro in elkaar geschroefd zijn. Na de facelift in 2002 kreeg de auto 200 pk mee vanuit de fabriek. Meer is uiteraard altijd mogelijk.

Renault Grand Espace Initiale 3.5 V6 Aut. (J81)

€ 4.950

2005

165.000 km

Een superluxe MPV met de motor uit de Nissan 350Z: wie wil dat nu niet? Veel mensen, zo blijkt, want de vierde generatie Espace wordt voor absolute dumpprijzen aangeboden op landelijke verkoopsites. De auto kende namelijk nogal wat elektronische en mechanische issues. Onderdelen waarvan je het bestaan niet eens afwist, gaan kapot. Zoek daarom een iets duurdere: voor 5 mille vind je wat jongere en frissere exemplaren. Ondanks de dikke motor rijdt het niet bijzonder sportief. Is ook niet erg, de Espace is wel een fantastische reisauto. De motor is sterk zat en in Grand Espace uitvoeringen is het een van de weinige auto’s waarmee je écht met 7 personen plus bagage op pad kunt. Om te zien welke onderdelen niet constant kapot gaan, check dit aankoopadvies.

Volvo V70 R AWD

€ 6.000

1998

235.000 km

Huh? Maar de Volvo V70 is toch een stationwagon met achterbank? Inderdaad, alhoewel er een optie was voor een klein achterbankje in de kofferbak. Met dit bankje konden de kinderen in tegenovergestelde richting zitten. Okee, nu maakten de knieën van je kroost onderdeel uit van de crashconstructie van de auto, maar je kan wel met 7 man op pad. En daar gaat het om in dit lijstje. Onder de kap van de Volvo V70 R ligt een vijfcilinder met turbo die af-fabriek is gekoppeld aan een vierwielaandrijvingsysteem waar niet alle liefhebbers even blij mee zijn vanwege betrouwbaarheidsissues.

Opel Zafira OPC (B)

€ 9.000

2006

130.000 km

Ondanks dat de eerste generatie niet een ongekend succes was, probeerde Opel het nogmaals met de tweede generatie Zafira. Ditmaal leverde de auto dankzij een grotere turbo meer vermogen, waardoor het totaal uitkwam op 240 pk. De auto was zo overbodig als een laaggeletterde neerlandicus, maar leuk was het wel. Op de Nordschleife was de auto ongeveer even snel als een Golf GTI, wat een bijzonder knappe prestatie is. Tegenwoordig zijn ze nog goed te vinden voor redelijke bedragen. Als je zelf een leuke Hot Hatch wil, maar je jezelf té vaak hebt voortgeplant, is dit een uitstekende optie.

Ford S-Max 2.5 T Titanium MS-Design

€ 10.000

2006

150.000 km

Misschien wel de meest geadviseerde auto van alle Autoblog adviezen. De Ford S-Max combineert veel kwaliteiten in een auto. De motor is de overbekende 2.5 vijfcilinder met turbo uit diverse Volvo’s en de Ford Focus ST. Niet alleen de snelheid is indrukwekkend, het geluid is dat ook. Dat draagt toch een beetje bij aan de beleving. Maar de motor is nog niet eens het meest prettige aan de auto. Dat is namelijk het onderstel, dat zorgt voor een stabiel en prettig op de weg liggende auto. Ook het stuurgedrag is uit de kunst, toch een ondergeschoven kindje bij dit soort auto’s. Zorg wel dat je de versie hebt met 20” velgen en de dikke MS-Design bodykit.

Mercedes-Benz E55 AMG Combi (S211)

€ 28.500

2007

120.000 km

Jazeker, ook met zeven zitplaatsen is het mogelijk om 300 km/u te halen. Dat komt door de motor uit de E55 AMG. Het is namelijk een 5.4 liter V8 met een enorme mechanische compressor erop geschroefd, waardoor het blok er 476 pk en 700 Nm uitperst. Dat is nog maar het begin, want 660 pk is relatief eenvoudig te extraheren. Net als bij de Volvo heb je een achterbankje die je open moet klappen. Bagage zal op het dak mee moeten, maar met zijn zevenen Porsches vernederen op de AutoBahn is gewoon mogelijk.

Mercedes R63 AMG (W251)

€ 32.500

2007

165.000 km

Ok, dit is natuurlijk vals spelen, want de R63 AMG Lang is helemaal geen zevenzitter. De auto werd standaard als luxe zeszitter verkocht. Toch kunnen we onmogelijk een lijst maken met snelle MPV’s en dan de de Godfather van de snelle MPV’s niet benoemen. De R63 AMG was destijds de eerste Mercedes-Benz straatauto met de goddelijke 6.2 V8 van AMG. Ondanks dat het een GST (Grand Sports Tourer) is, staat de auto op het platform van een ML, dus heel erg sportief rijdt het verder niet. Dat maakt niet uit, want weinig reisauto’s zijn geslaagder dan deze: veel ruimte, veel comfort, hoge prestaties en vierwielaandrijving. Wat wil een mens nog meer?

Audi Q7 5+2 6.0 TDI quattro (4L)

€ 43.000

2009

135.000 km

Een goede concurrent van bovenstaande R63 AMG is deze Audi Q7. De Mercedes werd door AMG onder handen genomen, deze Q7 was het product van Quattro GmbH. De Q7 heeft met 1.000 Nm meer koppel dan de gemiddelde distributievrachtwagen, maar de Q7 weegt ook net iets meer dan de gemiddelde distributievrachtwagen. Dus, 500 pk en 1.000 Nm klinken als een hele hoop, maar de Q7 heeft al de grootste moeite met een redelijke Hot Hatch. Net als de R63 is dit een auto die extreem prettig is om hele lange afstanden mee af te leggen. De stoelen zijn uit de kunst, er is meer dan voldoende ruimte en de V12 sleurt er altijd lekker aan. Toegegeven, het verbruik is voor een diesel gewoon gênant en de uitstraling van de auto is dat eigenlijk ook.

Binz Mercedes-Benz E500 Pullmann (V211)

€ 45.000

2008

12.000 km

Voor deze moesten we eventjes gaan zoeken. In Nederland zijn ze niet te vinden, maar in Duitsland kom je ze geregeld tegen. Binz is een bedrijf dat zich bezighoudt met het (grondig) aanpassen van Mercedessen. Niet zozeer qua tuning, maar op het gebied van verlenging of verhoging. Binz bouwt begrafenisauto’s, ambulances, pickups en ook limousines, waaronder deze E500 ‘Pullmann’. Het voordeel in dit geval is dat alleen de lengte is toegenomen, je hebt niet ineens een hoge auto met een evenredig hoog zwaartepunt. Wel moet je even wennen met bochten aansnijden dankzij de toegenomen lengte. De 5.5 V8 lever in dit geval 388 pk, wellicht dat ze daar bij Brabus wat mee kunnen. Een door Binz verlengde Benz met Brabus-goodies. Hoe gaaf is dat?

Ford S-Max 2.0 EcoBoost ST-Line

€ 50.000

2018

24.000 km

Voor deze moet je snel zijn, want op het moment van schrijven was dit de enige S-Max in deze uitvoering. Nee, die epische vijfcilinder is niet meer terug te vinden. In plaats daarvan krijg je een 2.0 Ecoboost met 240 pk, dus flink wat meer dan die Volvo-motor. De ST-Line uitvoering verhoogt de visuele feestvreugde. Dit is gewoon een dikke MPV, niets minder. Omdat dit type auto niet meer zo populair was als voorheen en tegenwoordig onbetaalbaar door de BPM, is de auto nieuw niet meer leverbaar in Nederland. Een wat ouder exemplaar met weinig kilometers importeren uit Duitsland kan soelaas bieden.

Tesla Model X P100D

€ 149.000

2016

30.000 km

Op dit moment komen er allemaal elektrische cross-overs op de markt en allemaal bijten ze zich stuk op de specs van de Tesla Model X. Zowel Audi, Mercedes-Benz als Jaguar hebben de grootst mogelijke moeite om te kunnen tippen aan zowel de prestatiecijfers als de actieradius van deze Tesla. Ga wel voor een dikke Model X met een foute bodykit. Als je toch een statement wil maken, doe het dan goed. En het mooiste is: je kan met zeven man in 3 seconden naar de 100 km/u knallen. Dat is best wel indrukwekkend. Heb je toevallig kinderen met extreem korte benen en een bizar klein hoofd: in de Model S is een extra bankje ook leverbaar.

TH-Automobile Multivan TH2.997

€ 185.000

2010

5.000 km

Hiervan konden we er maar eentje vinden. TH-Autmobile is een tuner die zich bezighoudt met Transporters en soortgelijke Volkswagens. In plaats van een 2.0 TSI te chippen of een V6 te voorzien van een luchtfilter, pakken ze het bij TH-Automobile anders aan. De complete motor wordt verwijderd en er komt een Mezger zescilinder boxermotor uit de Porsche 911 Turbo (997) in. In dit geval goed voor 480 hele betrouwbare pk’s, maar meer is natuurlijk mogelijk. Er rijden exemplaren in Europa rond met meer dan 800 pk uit een Porsche motor. Goedkoop is het helaas niet, maar wel erg vermakelijk.