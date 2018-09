Audi Q3 (2018): rijtest en video

De jongste generatie van Audi's kleine crossover hoeft niet langer het sufste jongetje van de klas te zijn.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

We schrijven 2011. Audi introduceert de Q3 en wij vragen ons af: wat moet Audi met zo’n kleine crossover? Maar de Q3 wordt een enorm succes. Dat succes is deels te danken aan de sterk zichtbare familieband met de grotere Q-modellen, maar erg origineel is het allemaal niet te noemen, laat staan dat de Q3 een spannende auto is.

Zeven jaar later zit Audi in een andere situatie. De Q3 is en was een enorm succes voor het merk, maar los daarvan is de merknaam gevestigd. Audi durft zelfs over heritage te praten tegenwoordig, waar men eerder voorzichtig was met dat soort termen. Het besef was er dat Audi in vergelijking met hun concurrenten een relatief jong merk was, maar inmiddels durft men met enige trots te praten over hun eerste creaties. Dat Audi tegenwoordig op elk nieuw model de “Quattro blisters” oftewel de brede wielkasten plaatst is daar een goed voorbeeld van, maar later meer over het uiterlijk.

Wat belangrijker is: nu Audi van mening is dat het merk gevestigd is, mogen de modellen wat meer een eigen gezicht krijgen. En dat resulteert erin dat de nieuwe Q3 een wat minder suf voorkomen mocht krijgen. Zowel qua ex- als interieur was er meer vrijheid om de Q3 een eigen identiteit aan te meten. Natuurlijk moest hij daarbij wel tussen de volwassener Q5 (rijtest) en kleine kekke stadsbroeder Q2 in komen, maar er hoefde geen keiharde copy-paste gedaan te worden.

En dus mag de Q3 z’n eigen gezicht hebben. Eerlijk is eerlijk: de vorige generatie was makkelijk te overtreffen qua schoonheid, maar de nieuwe Q3 oogt geslaagd. De neus is hoger geworden om meer SUV-ish over te komen, de wielkasten zijn meer gespierd om de eerder genoemde familieband met de Ur-Quattro te laten zien en aan de achterkant vinden we geen uitlaten meer. Wel “een stijlelement om mensen die uitlaten willen zien tevreden te houden” maar bij Audi zullen de uitlaten meer en meer gaan verdwijnen op nieuwe modellen. Niet alleen door de elektrificatie van het gamma, maar ook door de packaging.

Omdat er steeds meer techniek onder het plaatwerk gehuisvest moet worden is een uitlaat simpelweg een bijzonder onhandig en ruimte innemend probleem. En dus gaat Audi daar creatief mee om. Daar krijgt Audi overigens veel kritiek op van romantici die het liefst gewoon rokende potten onder de auto vandaan zien komen. Mede daarom zitten er op onze testauto nog wel op uitlaten lijkende sierdelen in de bumper. Maar kies je niet voor een S-Line dan zijn die elementen alweer een stuk subtieler, langzaamaan zullen we moeten wennen aan het verdwijnen van de uitlaat. Of het stuk plastic dat daarop lijkt. Overigens vertelde één van de ontwerpers me dat hij de daklijn naar achteren meer had willen laten zakken, maar dat mocht niet van de interieurbaas die genoeg hoofdruimte wilde.

In het interieur is het ook een stuk aangenamer geworden. Het eerste wat opvalt is het grote multimediascherm zoals we dat uit onder andere de A6 (rijtest) en A7 (rijtest) al kennen. Ook het instrumentencluster is altijd digitaal en optioneel is de Virtual Cockpit (met die sexy Google Maps navigatie) leverbaar. Iets anders dat opvalt in deze S-Line is een baan grijs alcantara, bovenop het dashboard. Het is puur een versiersel, maar het oogt erg fraai. Ook valt op dat het instrumentarium onder een hoek van 10 graden op de bestuurder gericht is. Alles bij elkaar hangt er een soort high-tech sfeertje in de cabine van de nieuwe Q3 dat gevoelsmatig minder snel gedateerd aan zal voelen dan dat van de vorige generatie. Verder heeft Audi geprobeerd om over allerlei slimmigheidjes na te denken, zoals een hoedenplank die onder laadvloer kan worden opgeborgen en de ‘zwevende’ handgrepen die het makkelijker moeten maken om met één hand de deur te openen.

Op de plek waar in de A6 en A7 het “bedieningsscherm” zit, is in de Q3 gekozen voor een paneel met daarop de startknop en een bedieningsknopje voor de radio. Met die knop kan je het volume instellen door eraan te draaien. Als je erop drukt gaat de radio aan of uit. En als je de knop naar links of naar rechts ‘klikt’ wissel je van nummer of zender. Dat laatste werkt niet heel intuïtief en doordat er zoveel loze ruimte overblijft op het paneel vraag je je af waarom er niet gewoon voor gekozen is om een paar toetsen toe te voegen om de bediening eenvoudiger te maken.

De extra centimeters wielbasis zijn ten goede gekomen aan de inzittenden en de kofferruimte. De achterbank is vijftien centimeter verschuifbaar om naar wens meer ruimte voor mensen op de achterbank te creëren, of meer ruimte in de kofferbak.

Tijdens het rijden in het Italiaanse deel van Zuid Tirol valt op dat ik met name bergop veel met de flippers achter het stuur schakel. De automaat is dan soms net een beetje te lui met terugschakelen en ondanks dat de 2.0 TSI in het vooronder goed is voor 230 pk en 350 Nm voelt de auto dan toch wat te langzaam. Neem je het heft zelf in handen dan kan je dit grotendeels verhelpen. Deze Q3 45 gaat in 6,2 seconden naar de honderd en de topsnelheid bedraagt 233 kilometer per uur.

Verder valt op dat het onderstel zich bijzonder kranig weert, zelfs op een aantal door regen en modderstromen aangetaste wegen. Nu weten we inmiddels wel dat het MQB-platform goed in elkaar steekt, maar het verdient toch een compliment. De besturing is wel typisch Audi, met niet al teveel gevoel. Hoeken op bergweggetjes is mogelijk met deze Q3, maar heel sportief voelt het nooit. De Quattro vierwielaandrijving zorgt wel voor erg veel grip. Quattro is standaard op de dikke motoren, pak je de instappers dan is het optioneel.

Alles bij elkaar is de nieuwe Q3 een auto die binnen zijn segment goed presteert. De vraag is of de prijzen ook concurrerend zijn, want Audi Nederland weet nog niet precies hoeveel de Q3 gaat kosten. Wil je een nieuwe Audi Q3 bestellen dan moet je dus nog heel even wachten tot men in oktober de prijzen communiceert. Motorisch zal er dan keuze zijn uit 1.5 en 2.0 benzine en diesels, variërend van 150 tot 230 pk sterk. In november zullen de eerste Q3’s op de weg verschijnen. Filmpje!