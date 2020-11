Help een olijke verkoper van zijn BMW 7 Serie occasion af - Autoblog.nl

Met een portie humor kun je altijd in de publiciteit komen op Marktplaats. Bij deze BMW 7 Serie occasion is dat niet anders.

Marktplaats kan af en toe een beetje last hebben van suffering from success. Dat is een titel van een album van DJ Khaled, maar wat we er meer mee bedoelen is dat een groot aanbod ook nadelen heeft. Een grijze VW Golf heb je met duizenden tegelijk te pakken. Hoe kun je als grijze Golf-verkoper eruit springen?

Humor

Ten eerste moet je je advertentie goed verzorgen: voldoende en relevante foto’s, veel informatie en eerlijke cijfers. Maar dan nog kun je iets extra’s doen om boven het maaiveld uit te steken. Praktische humor is vaak al voldoende. Daar hebben we genoeg voorbeelden van. Een Turkse autohandelaar die alle stereotypes doodgooit, een AB-lezer die niet blij was met een cadeautje, een Audi A3-rijder die geen fan was van zijn auto en een Golf-bestuurder die met beeldspraak zijn auto perfect beschrijft, bijvoorbeeld. Dan lees je met plezier een advertentie en kan de media ermee aan de haal, wat weer extra verkeer op je advertentie oplevert en dus potentiële kopers ook sneller naar jouw auto lokt.

BMW 7 Serie occasion

Zo ook Marktplaats-gebruiker Bob. Die biedt een prachtige BMW 7 Serie occasion (F01) aan. De 750i heeft Alpina-velgen, cognackleurig interieur, een bult opties en hij is gekieteld naar 520 pk en 700 Nm. Op zich is het al een goede deal. Maar Bob is een man met humor en dat blijkt uit de beschrijving.

“Okay zonder te veel makelaarsproza… Nee, dat gaat niet lukken.

Er was eens (ja echt zo beginnen we) een zéér nette zakenman (of gangster, weet ik veel) die niet zijn vriendin maar zichzelf een week voor valentijnsdag op 7 februari 2009 deze auto van dik 173 ruggen cadeau deed. Twee weekjes voor valentijnsdag 2020 kocht ik deze mega machine voor mijzelf, mijn vriendin kreeg een roos.

Ik ben nog steeds verliefd elke keer dat ik in deze verschrikkelijk mooie BMW stap, verliefder dan op mijn vriendin dus niet delen deze advertentie alsjeblieft.

De kleur van het leer (cognac) gecombineerd met individual houtinleg, de licht zilvere kleur, Alpina velgen – ja origineel uiteraard – en wonderbaarlijk na 11 jaar en 160.000 km geen sporen van gebruik, écht geen een(!) geven mij om de dag (ik rij niet veel) wedermaal het gevoel van een licht orgasme. Maar ik kan je gerust stellen, die heb ik nooit echt in de auto gehad. Het kwam wel af en toe dichtbij nadat ik de auto even een dagje bij EQ Performance heb achtergelaten. Het vermogen wat nu naar de 2 gloednieuwe Pirelli achterbanden gaat is 520 pk en 700nm koppel. De voorbanden zijn uiteraard ook gloednieuw en van Pirelli. Alleen het beste voor deze BMW die enkel verkocht gaat worden aan een liefhebber. Na mijn aankoop begin 2020 is er naast de banden, remmen, etc. nog € 4.000,00 geïnvesteerd (zie bon op foto) in het volledig nalopen van de M5 slachtende BMW 750i.

Uw aandacht s’il vous plaît: ik ben geen auto handelaar, ik vraag geen “19.999,99” voor deze prachtige roerende zaak. De koop is rond te maken als jij een liefhebber bent en € 20.000,00 er voor over hebt. Als je een raar bod (lager) uitbrengt dan ga ik er zeker humoreus op in maar dan zal je het volleder en verwamde stuurwiel met adaptive cruise control functieknoppen nooit aanraken.

Warme groet,

Bob.”

Kopen

Je weet dus wat je moet doen om deze BMW 7 Serie occasion te bemachtigen. Elf jaar oud, 160.000 km op de klok, apk tot februari en een lekker gekietelde 7 Serie die het menig sportieve auto moeilijk kan maken bij de stoplichten. En het gesprek met de eigenaar gaat waarschijnlijk leuk worden. Kopen kan op de advertentie van de BMW 7 Serie.

Met dank aan @jmeverts voor de tip!