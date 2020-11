Maserati gaat voor razendsnelle elektrificatie - Autoblog.nl

Elke Maserati krijgt een vorm van elektrificatie en dat gaat sneller dan dat jij ‘Maserati Ghibli GranSport Hybrid’ kunt zeggen.

2020 was een bijzonder jaar voor Maserati. We mochten weer een jaar optellen bij de inmiddels vrij oud wordende Quattroporte, GranTurismo en Ghibli. Maar dat staat allemaal op het punt te veranderen. De MC20 werd onthuld als een nieuwe sportwagen van Maserati en deze luidt ook het begin van een nieuw tijdperk in.

Maserati 2.0

Want vanaf nu wordt alles anders. Nieuwe modellen, vernieuwde modellen en alles wordt klaargestoomd voor een elektrische toekomst. De CEO van Maserati, Davide Grasso, zegt dat dit al snel in gang wordt gezet.

Volledige elektrificatie tegen 2025

Een harde claim: in 2025 is er elektrificatie voor elke Maserati. Dat maakte de CEO bekend. Let wel op het woord elektrificatie: het gaat om bijvoorbeeld hybrides. Die heeft Maserati nu al, in de vorm van de Ghibli. Zo’n zelfde behandeling gaat elke auto van Maserati krijgen en tegen 2025 moet dat al klaar zijn. Tegen die tijd zal het gamma aangevuld worden met een nieuwe SUV genaamd Grecale en de opvolger van de GranTurismo en GranCabrio. Die dus ook allemaal een hybrideversie krijgen.

EV’s

Kleine beetjes helpen maar de elektrificatie van alle Maserati’s is misschien niet genoeg. Vandaar dat er ook volledige EV’s komen van het merk, te beginnen met een volledig elektrische Grecale. De nieuwe SUV zelf komt in 2021, de EV iets later. Ook de rest van het gamma zal op den duur een volledig elektrische versie krijgen, zodat Maserati langzaam maar zeker volledig kan overstappen naar een EV-merk, zo zeiden eerdere geruchten. Dit alles geldt trouwens ook voor de MC20.

Elke Maserati als hybride bestellen: het kan in 2025. Zo wordt de volledige elektrificatie bij Maserati met een rotgang ingezet. FCA kent een geschiedenis waarin uitstelgedrag door de beugel kan: we gaan het zien. (via Reuters)