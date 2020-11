Autoblog advies: premium pensioen cruiser - Autoblog.nl

Wat is de leukste premium pensioen cruiser voor 60.000 euro?

Bij het Autoblog advies van vandaag kunnen we shoppen met een groot budget. Dat opent al heel erg veel perspectieven. Althans, dat zou je zeggen. Zoals de kop van de titel al weg geeft is het bedrag zo’n 60 mille. Daar kun je toch een hele hoop auto’s van kopen, mits het geen nieuwe twaalfcilinders zijn?

Nou, dan kom je van een redelijke koude kermis thuis. Als je een paar eisen stelt die niet eens zo heel erg buiten proportie zijn, dan slinkt het aanbod enorm. Het gaat namelijk vandaag om Autobloglezer Marc. Op dit moment heeft Marc meerdere auto’s. Hij rijdt zakelijk een BMW 640i GT en hij heeft daarnaast nog een BMW 335i Coupé en een Honda S2000. Kijk, dat zijn de betere petrolheads! Zijn vrouw heeft op dit moment een Honda CR-V. Marc gaat binnenkort met pensioen en gaat dan waarschijnlijk het meeste in de CR-V rijden.

Het moet een representatieve premium wagen zijn, maar dan een maatje kleiner dan de 6 Serie GT. Het hoeft overigens niet per se een crossover of SUV te zijn. Het mag echter wel. Zolang het maar een prettige auto in de omgang is. Ook hoeft de auto niet te opvallend te zijn. Gewoon een keurige en stijlvolle automobiel. Een A-Klasse of BMW 1 Serie is écht te klein, maar een 6 GT is dus weer iets te groot. Oh, en een driecilinder is niet direct gewenst. Kortom, we zijn op zoek naar de ultime premium pensioen cruiser!

De wensen en eisen kun je overzien in deze tabel:

Huidige auto’s: Honda S2000, Honda CR-V en BMW640i GT / BMW 535D GT, BMW 335i coupé Koop / lease: Koop Budget: Max. 60.000 euro Jaarkilometrage 10.000 – 15.000 Brandstofvoorkeur Benzine Reden Pensionering Gezinssamenstelling Samen met mijn vrouw en uitwonenden zoon en dochter Voorkeursmerken Premium merken No go Alles wat Frans is, en geen Volkswagen

Audi A5 Cabriolet 40 TFSI Pro Line (B9)

€ 61.610

Als je toch voornamelijk met zijn tweeën bent, waarom niet iets met een beetje meer sjeu? Nee, je hoeft niet automatisch te kiezen voor een Morgan of Caterham als je iets wil met een softtop. De Audi A5 Cabriolet is zo’n typische auto die gebouwd is voor het betere cruise-werk. Voor een vierzits cabrio is de carrosserie erg stijf en de auto is nog vrij praktisch met een bruikbare achterbank, redelijke kofferruimte en handige items als een skiluik en neerklapbare achterbank. Omdat het een cabrio is, is de motor volstrekt irrelevant.

De 40 TFSI heeft een 190 pk sterke 2.0 turbomotor die erg prettig in de omgang is. Alhoewel de motor iets meer imponeert met verbruikscijfers dan prestaties. Dat maakt niet uit, je zit in een cabriolet. Kapje open en laat de Vitamine B maar in je interieur komen. Nadelen? De meeste dingen qua veiligheid zitten er wel op, maar wil je luxe leder, mooie wielen en wat andere opties en aankleding, dan moet je direct in de buidel tasten. Je kan kijken naar een kleinere motor (35 TFSI) of zoals je zelf aangeeft, een jong gebruikt exemplaar.

Mercedes-Benz E200 Coupé (C238)

€ 60.170

Als het gaat om premium pensioen cruisers, soort Mercedes altijd hoog. Dat heeft niets met een belegen imago te maken, integendeel. Een Mercedes-Benz is een cadeau naar je zelf. Loon naar hard werken. De E-Klasse coupé doet daar een schepje bovenop. Het is een vreemde auto. Qua formaat is deze iets groter dan de 4 Serie en A5, het is echt een E-segment auto. De prijs is wel redelijk hoog en dan nog heb je slechts de basismotor. Deze levert al bijna 200 pk, waarmee je bijna 240 km/u haalt, dus ach: wat heeft een mens nog meer nodig? Oh ja, opties. Standaard is het E200 niet bovengemiddeld rijk uitgerust, met name als je van gadgets en luxe items houdt. Kijk uit als je een jong exemplaar bemachtigd. De E-Klasse Coupé is net gefacelift en de voorraadmodellen zijn nog van het vorige type. Niet dat die ineens zwaar verouderd zijn, maar het zijn niet dezelfde auto’s. Grootste pluspunt van de E-Klasse is het relaxte karakter. In de E-Klasse coupe is het erg stil, comfortabel en aangenaam. Een soort rijdende kluis.

Volvo S90 B5 Inscription

€ 62.995

Bij Volvo kun je echt een enorm aantal kanten op als het gaat om ruime premium pensioen cruisers. Het is een beetje lastig om te bepalen welke het beste aansluit op de wensen, voornamelijk omdat de keuze zo groot is. De S90 B5 Inscription krijgt in dit geval de voorkeur. Een hele grote en ruime sedan. Wederom is het een auto waarbij sportief rijden niet direct bovenaan het lijstje stond. De Inscription uitvoering is bijzonder compleet en vooral stijlvol, met fraai leer en nog mooiere houtinleg. Een groot voordeel is dat je met de Volvo meer waar voor je geld krijgt.

De standaarduitrusting is beter voor elkaar en de opties zijn minder prijzig. Qua beleving, afwerking en raffinement komt de Volvo heel dicht bij de Duitse auto’s. Je merkt wel aan de transmissie en motor dat het nét niet op hetzelfde niveau is. Ook als je er flink mee gaat boenderen wordt het eerder wat onhandig met de S90. Aan de andere kant, de rustige chauffeur zou dat niet zo snel merken. Ook heb je met de S90 het voordeel van de afmetingen: omdat de spoorbreedte en wielbasis zo groot zijn, heb je een auto die heel rustig op de weg ligt.

Jaguar XE P250 S R-Dynamic (X250)

€ 59.200

Bij Jaguar kun je twee kanten op met dit budget. De E-Pace lijkt een uitstekende match te zijn. Een compacte, hoge auto met een van de meest premium-badges op de markt. Maar de Grace, Space en Pace zijn ver te zoeken op de kleine crossover met driecilinder bromtol. De XE daarentegen is de auto die je jezelf altijd beloofd hebt. De ruimere en fraaiere XF blijft helaas buiten budget, maar de XE is beter dan ooit. Het onderstel was al uitermate puik, maar de motoren zijn vernieuwd en misschien wel het meest belangrijk: het interieur ging op de schop. Dat was acceptabel, maar is nu echt conform de klasse.

Alfa Romeo Giulia 2.0T Veloce (952)

€ 62.450

Als je naar sportsedans kijkt, die jezelf altijd al belooft hebt: loop even binnen bij de Alfa Romeo dealer. In grote lijnen lijken de Giulia en Jaguar XE erg veel op elkaar. Het zijn bovengemiddeld prettige sportsedans. Er zijn punten waarop de Duitse concurrentie wellicht beter scoren, maar het is niet onvoldoende in de Jaguar of dus in de Alfa Romeo. Sterker nog, de Giulia heeft stiekem een erg fraai dashboard-ontwerp dat waarschijnlijk beter oud gaat worden dan de tech-schermen-kermis van de Duitsers. De aandrijflijn en het onderstel zijn de hoogtepunten van de Alfa Romeo: 280 pk en achterwielaandrijving maken elke rit net even wat leuker. Wat ook wel prettig is, de uitstraling. Het is een Alfa Romeo. Dus een stijlvolle en sympathiek alternatief op die eeuwige Duitse premium pensioen cruisers.

Land Rover Discovery Sport P300e S (L550)

€ 58.806

Deze nieuwkomer is ineens heel erg interessant. De Land Rover Discovery Sport is onlangs vernieuwd én voorzien van een compleet nieuwe aandrijflijn. Ja, het is slechts een driecilinder. Maar de Discovery Sport wordt ondersteund door een enorme elektromotor. Het systeemvermogen is 309 pk en het systeemkoppel bedraagt 540 Nm. Lekker! Het prettige van de Discovery Sport is dat het een Land Rover is, een van de weinige hoge auto’s die niet direct gênant zijn. Het enige nadeel is dat je de instap-S versie hebt in het budget. Die zijn al vrij compleet, maar de luxere modellen hebben gewoonweg meer sjeu. Aan de andere kant, als je kiest voor een gewone benzine, dan moet je meteen 70 mille meenemen. Auto’s zijn helaas enorm duur en de Discovery Sport is geen uitzondering.

Toyota Camry Hybrid Premium

€ 48.845

Aanvankelijk wilden we de Lexus ES300h aanbevelen. Het is een keurige sedan die prima aan de eisen voldoet. Maar de prijs is niet mals. Het verschilt met de bijna identieke Toyota Camry is echt enorm. Daarom, bespaar je zelf 12.000 (!) euro en kies de duurste Camry. Als je deze auto nieuw koopt en goed onderhoud, kun je tot in lengte der dagen erin blijven rijden. Dat rijden is voornamelijk heel erg comfortabel.

Het is duidelijk geen BMW of Mercedes, maar pretendeert dat ook niet te zijn. De Lexus pretendeert dat wel en is gewoon exact dezelfde auto met een iets fraaier interieur. De Lexus ES300 kun je wel in luxere uitvoeringen krijgen, maar die zijn duurder (ver over budget) en hebben dezelfde aandrijflijn. Oh, en deze uitvoering heet zelfs ‘Premium’, dus dan is het ook ‘Premium’ voor de categorie premium pensioen cruiser, toch?

YOLO: Cupra Formentor 2.0 TSI 4Drive

€ 62.300

Als je een nieuwe auto wenst met redelijk wat pit, een rijke uitrusting en echt 0 kilometers op de klok, dan zie je dat je eigenlijk overal een concessie moet doen. Dat komt mede omdat we ‘op het randje’ uitzoeken. U geeft een vinger, wij pakken de hand. De Cupra Formentor lijkt aan alle eisen te voldoen. Toegegeven, het is niet premium zoals een BMW is.

Echter, het is op zich prima. Je moet sowieso kijken naar de dingen die je wel krijgt: 310 pk, vierwielaandrijving, makkelijke instap, automaat, rijke uitrusting: alles. Je krijgt zelfs een apart koetswerk mee! Het enige waar het mis gaat in de zoektocht naar een premium pensioen cruiser: Cupra is (nog) niet echt premium, het is vooral een sportievere Seat. Gaaf, maar je moet het wel telkens aan iedereen uitleggen wat het is.

Super-Yolo: Maserati Levante (M161)

€ 47.500 (Dld.)

2016

60.000 km

Mensen die de oude Quattroporte nog heel erg missen, hebben de factuur van een grote beurt nog nooit overgemaakt. Aldus een oud werkgever die er eentje had. Goedkoop zullen Maserati’s nooit zijn, maar de krankzinnige bedragen van 10 jaar geleden zijn gelukkig niet meer van toepassing. Het samenwerken met Chrysler heeft ook zijn voordelen. Aanvankelijk keken we naar een Porsche Cayenne of Macan, maar zo’n Levante heeft net even wat meer smoel.

De Cayenne heeft een fraaier interieur, maar de Levante heeft een gavere sfeer. Het leer is fraaier, bovendien. De V6 benzine klinkt bijzonder speciaal en duur. De standaardversie is snel zit, dankzij 330 vrolijke pk’s. De dieselmotor is een verstandigere keuze en voor zijn soort niet verkeerd. Ook is deze niet heel erg veel langzamer. Je zult ‘m wel moeten importeren uit Duitsland. In Nederland zijn de enkele exemplaren bijna komisch hoog geprijsd. Doe dat alleen als er 24 maanden garantie opzit.