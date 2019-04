Zo zet je een oude Golf GTI-occasion te koop

Aandacht trekken kan op vele manieren. Dit is er één van.

Stel: je zet een auto te koop. Let er dan op dat je duidelijke foto’s gebruikt, de juiste info gebruikt en wees compleet. Je wilt weten welke uitvoering en motor het is, je wilt zien of de auto goed in staat is en je wilt een kort verhaaltje over waarom je de auto verkoopt en waarom je hem zou moeten kopen. Vele mensen die hun auto adverteren op Marktplaats, Autoscout24, Autotrack et cetera, houden zich hier wel aan. Daarom is het lastig om eruit te springen, helemaal als het een zwarte VW Golf betreft. Marktplaats-verkoper Steven laat zien hoe het moet.

Steven wil van zijn Golf III GTI af. Dat is lastig, want het is niet de meest gewilde GTI. Het is niet de snelste GTI, het is niet de meest zeldzame GTI en in de zwarte lakkleur op dit exemplaar lijkt het erg op de gewone TDI en TSI-versies. Veel meer is het ook niet: 115 pk is netjes, maar verwacht niet dat je een krachtpatser koopt met de III GTI. Om het nog erger te maken: het exemplaar van Steven heeft 294.503 km achter de kiezen. VW’s uit die tijd zijn gemaakt van sterk spul, dus dat is geen gigantisch probleem. Het zorgt er echter niet voor dat de auto meer waard wordt.

Dus hoe zorg je ervoor dat er toch iemand met een lach op zijn gezicht in je Golfje stapt? Nou, je trekt je grappigste metaforen en leukste vergelijkingen erbij en schrijft een verhaaltje. Dat deed Steven, met het volgende als resultaat.

Als de kneiterharde 2.0 liter GTI motor aanslaat worden zelfs de leeuwen in Artis jaloers! Hij trapt lekkerder dan de voetbalschoenen van Messi. Remmen doet ie als een jekko, ook al worden deze weinig gebruikt. Vaak ben je te bang, toch?!. Prachtig interieur, zonder baby-maak-vlekken. Geen scheuren of gaten. Mijn ex heeft meer gaten en scheuren… Deze Black Mamba aka Black Devil aka Zwarte Dood aka Tsunami Noir is niet zomaar een auto. Het is de ideale schoonzoon én studentenbak ineen. Wil je los gaan, dan is dit de wagen voor jou! Dit is het type auto waarin The Stig in 1997 zijn boodschappen zou doen. Navigatie? No way! Met de 294.000 km op de teller is er geen stuk weg in Europa dat deze auto niet kent. De motor blijft onder alle omstandigheden koel, aangezien er een nieuwe waterpomp in is gezet. Verder is de distributieriem nieuw. Deze GTI komt uit 1997, hetzelfde jaar waarin Dolly het schaap werd gekloond. Van deze GTI is er echter geen tweede te vinden. Uiteraard heeft deze GTI wel wat gebruikerssporen, maar is technisch helemaal top! Maar daar is de prijs dan ook naar! Slechts € 17.499,- Nee geintje, voor slechts € 2798,- is deze retestrakke bak van jou. Dan heb je wel een GTI met niet 1, niet 2, niet 3 maar wel 8 kleppen. Als je een petje draagt, heb je zelfs een 9 klepper! Bij de laatste onderhoudsbeurt is onder andere het volgende gefixed / vervangen: (bon aanwezig)

Schijven en blokken achter

Radiateur

Distributieriem

Waterpomp

Vriendin ingeruild

Wiellagers

Achterasrubbers

Bougies

Verdelerkap

Brandstoffilter

Oliefilter

Luchtfilter

Interieurfilter

Olie

Koelvloeistof

Remvloeistof

4 nieuwe banden Kortom, bieden, kijken, kopen, betalen en genieten!!!! Kusjes!

Kijk, en dat is hoe opvallen werkt. Zelfs een niet zo gewilde, zeer goed gebruikte, niet unieke Golf wordt zo ineens noemenswaardig. Want niet elke Golf in Nederland klinkt als een leeuw in Artis, trapt als een schoen van Messi en luistert naar drie duivelse bijnamen met de zwarte kleur erin verwerkt. Nee, Steven laat zien dat de auto een hoop emotie in hem losmaakt. Klinkt 2.798 euro nou als een redelijk bedrag voor deze GTI? Klik dan hier.

Met dank aan Joey voor de tip!