Help, er zijn te weinig chauffeurs om auto’s bij dealers te krijgen

Van het ene probleem naar het andere. Er zijn geen chauffeurs om auto’s naar dealers te rijden.

De afgelopen jaren waren chiptekorten een groot probleem binnen de autoindustrie. Daar bleef het niet bij. Ook zaken zoals bijvoorbeeld een tekort aan rubbers zorgden ervoor dat auto’s niet afgebouwd konden worden. Dat probleem ligt grotendeels achter ons.

Chauffeurs autotransport tekorten

Maar van het ene probleem duiken we in het andere. De auto’s zijn wel klaar bij de fabriek, maar er zijn te weinig mensen om de vierwielers naar dealers in Europa te vervoeren. Het is in elk geval een groot probleem voor Stellantis. Zo’n enorm probleem, dat het autoconcern besloten heeft om medewerkers intern om te scholen tot vrachtwagenchauffeur. Medewerkers worden op de transportwagen gezet met als doel nieuwe auto’s af te leveren bij dealers in Europa.

Aan de hand van een interne rondgang peilde Stellantis naar de interesse onder de eigen medewerkers. Dat bleek niet onsuccesvol. Ongeveer 140 medewerkers gaven aan wel interesse te hebben om te helpen met de transport.

Tegelijkertijd zou het autoconcern overwegen zelf transporttrucks in te kopen om over een eigen vloot te beschikken. Zo is het concern niet alleen afhankelijk van de beschikbaarheid van de transportbedrijven die deze taak normaal gesproken voor hun rekening nemen.

Medewerkers die zich laten omscholen tot vrachtwagenchauffeur hebben de vrijheid gekregen binnen Stellantis om terug te keren naar hun oorspronkelijke job, mochten ze dat willen. Het is dus een tijdelijke taak om de auto’s op tijd naar dealers te krijgen.

Naast het inzetten van eigen chauffeurs, vraagt Stellantis ook de hulp van dealers. Dealers van bijvoorbeeld de merken Peugeot, Fiat, Citroën en Alfa Romeo krijgen de vraag om zelf de auto’s op te halen, indien mogelijk. Creatieve jongens, die Fransen. Niet denken in problemen, maar denken in oplossingen.

Via Automotive News Europe