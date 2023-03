Suzuki Jimny Heritage Special Edition is cool

Sterker nog, de Suzuki Jimny Heritage Special Edition is de coolste auto die je vandaag gaat zien, ondanks de Cobra hieronder.

Wanneer is een auto eigenlijk cool? Het is heel erg lastig te bepalen. Het maakte de discussie van The Cool Wall bij de echte TopGear-afleveringen er wel interessanter op.

Grote, pretentieuze auto’s zijn bij voorbaat niet cool. Kleine, goedkope auto’s die verrassend capabel zijn, kunnen dan weer wel cool zijn. Maar het moet ook weer niet zo sullig zijn dat je het moet uitleggen. Want iedereen weet: als je moet uitleggen wat het is, is het meteen niet cool meer.

Extra cool

Wat ons betreft is de Suzuki Jimny Heritage Special Edition extra cool. Het is een moderne auto met een paar toffe retro-elementen. De basis is de Jimny GLX, dus het luxere model. Items als LED-koplampen, airco, mistlampen, achteruitrijcamera en zelfs lane assist zitten er allemaal al op. Het is voornamelijk de aankleding die afwijkend is, volgens het Japanse merk.

Je krijgt bijzonder gave striping. Zoals jullie weten zorgen een set goede stickers toch voor 5 tot 10 km/u qua topsnelheid (check hier onze techniek special over stickers). Ze doen denken aan die heerlijk foute striping die je vroeger op elke Samurai en Vitara zag.

De in kleur meegespoten bullbar ontbreekt helaas, maar je krijgt wel spatlappen voor en achter die erbij passen. Ook zijn er diverse logo’s aangebracht om je eraan te attenderen dat je echt iets bijzonders hebt.

Daarnaast krijg je ook een speciale bagagemet mét Heritage-logo. Dan weet je bij het inladen dat je echt een zeldzame auto aan het volladen bent.

Techniek Suzuki Jimny Heritage Special Edition

Qua techniek valt er verder niet veel te kiezen. Ze zijn allemaal voorzien van een 1.5 viercilinder met vierwielaandrijving (Allgrip Pro) en een handbak. Precies zoals het hoort. Ook hebben ze allemaal de 15 inch lichtmetalen velgen.

Je kan de Suzuki Jimny Heritage Edition dan weer wel in diverse kleuren krijgen. Heel verstandig: de ongelukkig gekozen naam ‘Superior White’ heet tegenwoordig Arctic White.

Daarnaast zijn Jungle Green, Medium Grey en Black Pearl ook beschikbaar. Suzuki gaat 300 exemplaren bouwen van de Jimny Heritage.

Omdat de Suzuki Jimny een kleine en lichte auto is, wordt deze kapot belast waardoor je ‘m niet meer in Nederland kunt krijgen. Gelukkig krijg je wel bijkans subsidie op een Porsche Cayenne Turbo S e-hybrid.

Mocht je denken dat we aan het raaskallen zijn: op de Suzuki Jimny betaalde je destijds 14 mille aan BPM-boete, op de achtcilinder Cayenne van 2.500 kilogram betaal je nu nog geen 9 mille BPM. Maar ja, dat is niet zo cool als een Jimny.

