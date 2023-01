Stellantis: “Chinese auto’s slopen EU auto-industrie”

Stellantis denkt dat de opkomst van de Chinese auto vooral te maken heeft met de EU.

Vele merken zijn er nog apetrots op dat hun auto’s gewoon hier in Europa gebouwd worden. Naast dat dat lekker op je cv staat, is het wel zo fijn dat je spul gewoon uit je thuisgebied komt. Toch is het vechten om die fabrieken en productielijnen hier te houden. Vooral omdat er vele goedkopere alternatieven zijn door bijvoorbeeld in andere werelddelen te gaan bouwen.

Chinese auto’s

En die andere werelddelen laten al zien waar het probleem ligt voor de Europese automerken die wél besluiten hier te blijven. Stellantis-CEO Carlos Tavares probeert er bijvoorbeeld alles aan te doen om de Europese fabrieken te laten draaien, maar bemerkt dat er een serieuze dreiging ontstaat uit China. Hij bemerkt dat een Chinese auto, vooral qua EV’s, gemiddeld gezien een stuk minder kost dan een Europese rivaal. Da’s op zich niks nieuws, maar Tavares zegt dat het probleem vooral bij Europa ligt. De koopkracht in de meeste Europese landen neemt sterk af en dat terwijl er steeds meer – voornamelijk Chinese EV’s – alternatieven komen. Volgens Stellantis zijn Europese EV’s zo’n 40 procent duurder dan alternatieven uit China. Met de vinger op de knip wordt zo’n Chinese auto dan wel erg interessant.

Impopulair

Tavares legt de opkomst van de goedkope Chinese auto dus vooral bij de EU en hun uitstootregels. De oplossingen zullen leiden tot ‘impopulaire beslissingen’ volgens de topman. Zo moet de capaciteit van een fabriek dan naar beneden en moet de fabriek verhuisd worden naar een tactischere locatie. Of het aan banden leggen van de EU als industriegebied, wat China in een minder goede positie zou leiden. Dat is dan wel weer gevaarlijk voor de Europese merken die in China opereren en hun banden met elkaar. Bovendien zegt Tavares dat je hoe dan ook een grote stap moet nemen en ‘er een hard gevecht op de loer staat’. (via Automobilwoche)