VT1 Bahrein: zit Mercedes te sandbaggen of zijn ze gewoon slecht?

De eerste kilometers van het raceweekend in Bahrein zijn een feit met VT1.

Toch wel weer lekker, de Formule 1 is weer begonnen. De eerste vrije training werd zojuist in Bahrein verreden. In tegenstelling tot andere vrije trainingen, draait deze vooral om het maken van registratiekilometers. Oftewel, het bekend worden met de nieuwe auto en weer even wennen aan alle G-krachten. Want alle oefeningen in de simulatie zijn toch anders dan het echte verhaal.

VT1 Bahrein 2023

Het startschot voor het nieuwe seizoen werd in februari al gegeven met de te wintertests te Bahrein. Nu is het echte werk begonnen. Wennen aan de auto, wennen aan de omstandigheden en afstellen voor de kwalificatie van morgen.

Vanuit Nederlands oogpunt zijn de ogen vooral gericht op Max Verstappen en Nyck de Vries. Naast de Vries zijn er nog wat verse koppen te zien op het veld. Nieuw zijn Logan Sargeant voor Williams, Oscar Piastri voor McLaren en Nico Hülkenberg voor Haas.

De vrije training verloopt redelijk gemoedelijk. Carlos Sainz pakt een momentje in bocht 10 met een enorme spin. Gelukkig voor hem blijft het bij een spin zonder crash of schade aan de auto. Maar dat was ongetwijfeld even schrikken voor de Spanjaard.

Red Bull

Red Bull Racing is niet zo dominant als sommige misschien dachten. Perez pakte de snelste tijd van VT1, maar er is geen sprake van een 1-2 voor het team. Op plek twee staat de Aston Martin van Fernando Alonso. Op P3 zien we dan wel Max Verstappen. De top 5 bestaat verder uit Lando Norris en Charles Leclerc.

Mercedes zit of enorm te sandbaggen, of 2023 lijkt wederom een seizoen te worden dat het team geen enorm gevaar vormt voor Red Bull. Lewis Hamilton eindigde met een teleurstellende P10 en George Russell kwam niet verder dan P11.

Verder ’teleurstellingen’ zijn er in vorm van Alpha Tauri en Carlos Sainz. Sainz is hekkensluiter met P20, de Ferrari-rijder wist na zijn spin niet meer een snelle tijd te rijden. Alpha Tauri is met een P16 voor de Vries enigszins slecht te noemen, Tsunoda beperkt de schade met P13 . De volledige uitslag is hieronder te zien.