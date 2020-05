Hemelvaartweekend: wat kan wel, wat niet?

Lekker met de auto op stap dit Hemelvaartweekend, maar waar ga je heen?

Het is wederom een prachtig weekend in tijden van corona. Hoewel er versoepelingen in aantocht zijn, gelden er nog steeds de nodige maatregelen. Grote kans dat er jij eropuit wil gaan met je geliefde twee- of vierwieler. Maar waar kun je eigenlijk naartoe?

Als je op safe wil spelen is het beste om een route in je omgeving uit te stippelen, om vervolgens weer huiswaarts te keren. Zo voorkom je niet alleen een mogelijke besmetting, maar voorkomen je ook een teleurstelling. Niets is zo vervelend als ergens naartoe rijden en te ontdekken dat er of een kleine file staat, of dat de boel is afgesloten.

Gemeenten kijken afzonderlijk naar de situatie. Autoblog deed een rondje op het internet om te ontdekken wat wel kan en wat niet.

Noordwijk en Katwijk

De parkeerterreinen van de stranden bij Noordwijk en Katwijk zijn dit weekend gedeeltelijk geopend. Aan de hand van betonblokken zijn gedeelten van de parkeerterreinen afgesloten om te voorkomen dat het te druk wordt. Voor zover bekend is de boulevard van Noordwijk niet afgesloten, dus kun je hier prima flaneren met je cabrio.

Scheveningen

De omgeving van Scheveningen is toegankelijk per auto. Natuurlijk houden de lokale autoriteiten de drukte in de gaten. Er kan altijd nog ingegrepen worden mocht het te druk worden. Scheveningse strandtenten werken met een afhaalservice en ook de toiletten op het strand zijn geopend. De kans is groot dat de verkeersstroom richting Scheveningen druk zal zijn. Voor een leuke route om te rijden is het wellicht beter om uit te wijken naar een minder populaire locatie.

Vlissingen

Met de auto of motorfiets heb je dit weekend weinig te zoeken in Vlissingen. De Zeelandse gemeente weert auto’s op de boulevards. De De Veiligheidsregio Zeeland heeft deze beslissing genomen. Men wil voorkomen dat mensen te weinig afstand van elkaar houden. Wel blijft het mogelijk om te wandelen over de boulevards. Elke vorm van gemotoriseerd verkeer zal de toegang worden geweigerd.

Tips

Om er een geslaagd Hemelvaartweekend van te maken hebben we een simpele tip voor je. Sla de bekende hotspots over en kies een leuke route uit om te rijden. Denk aan een dijkweggetje of een rustige N-weg in de polder.

Gelden er ook lokale corona maatregelen die betrekking hebben op het gemotoriseerde verkeer in jouw omgeving? Informeer de Autoblog-lezer en deel het in de comments. En maak er natuurlijk een mooi Hemelvaartweekend van.

Foto: Porsche 911 Targa in Noordwijk. Via @hhitalia op Autojunk