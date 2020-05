Huh, grotere motoren voor 911 op komst?

In tijden van downsizing en CO2-reductie klinkt grotere motoren voor de 911 heel erg vreemd.

Sommige dingen lijken niet logisch te klinken, maar zijn het wel. Je moet mondkapjes op in de trein, maar niet van hoge kwaliteit. Alles omtrent buitenspel in voetbal. Het bestaansrecht van smartlap-zangers en natuurlijk groenten uit een potje. Alhoewel ondergetekende er niets van begrijpt en ze maar ontwijkt.

Grotere motoren voor de 911

Daar kan nu een categorie bij, nu we vernomen hebben dat er grotere motoren voor de 911 op komst zijn. Net als alle andere fabrikanten is Porsche bezig om zijn CO2-footprint zo laag mogelijk te houden. De uitstoot van de gezamenlijke vloot kan Porsche gelukkig verrekenen met wat plug-in hybrides (Cayenne, Panamera) en een volledig elektrische auto (Taycan). Oh, en alle andere voertuigen uit van de Volkswagen Group.

Grootste uitdaging

Aan het Australische Wheels laat 911-chef Frank-Steffen Walliser weten dat er voor de 911 grotere motoren aan komen. Dat heeft alles te maken met de EU7-regelgeving. Deze zal andermaal bijzonder stringent zijn. De grootste uitdaging zit ‘m in het feit dat men nu meer dan ooit gaat letten op het verschil tussen het opgegeven verbruik en het praktijkverbruik.

20% groter, méér cilinders

Met name bij kleine motoren in grote auto’s, zie je dat dit verschil erg groot kan zijn. Dit terwijl relatief grote motoren veel minder hard hoeven te werken, waardoor het verbruik in relatieve zin heel erg mee valt. Walliser verwacht dat motoren (niet alleen bij Porche) zo’n 20% groter gaan worden. Dat niet alleen, hij voorziet ook dat fabrikanten teruggrijpen naar méér cilinders. Dus compacte viercilinders met een enorme turbo worden een zesclinder.

Nóg meer cilinders!

De zescilinders met een hoog specifiek vermogen worden vervangen door een V8. Dan heb je motoren die op deellast redelijk zuinig kunnen zijn, met acceptabele prestaties. Daar gaat het fout met de huidige kleine ‘turbotorretjes’. Als je een beetje doorrijdt, moet je motor flink op zijn staart geven wat alsnog resulteert in een hoog verbruik. De opgegeven verbruikscijfers haal je alleen als gaat hypermilen, bij wijze van spreken.

Geen N/A

Voordat je innerlijke @jaapiyo een sprongetje maakt, het betekent niet dat de turbotechnologie opgegeven gaat worden. De EU-normen zijn niet te halen zonder de turbo’s, zeker niet als de prestaties op niveau moeten zijn. Voor markten als de VS en Australië zou het kunnen, maar Porsche moet zijn producten wereldwijd kunnen verkopen. Tot slot op de vraag of hij tevreden is met de 911 en wat er beter kan. Daarop antwoordt Walliser dat de 911 wel iets sportiever en kleiner mag worden. Amen!