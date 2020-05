Nederland is een bedrijfsautomerk rijker

Een gloednieuw merk genaamd Maxus dat onder andere in Nederland (elektrische) bedrijfswagens gaat verkopen.

Hoe kun je het als nieuw automerk opnemen tegen de gevestigde orde? Dat doe je door te werken met een concept dat de traditionele autofabrikanten ook nog aan het uitvogelen zijn. Namelijk, de elektrische auto. Er zijn onder meer Chinese autofabrikanten zoals MG en Aiways die het in Europa willen gaan proberen met elektrische personenauto’s. Er zijn vergelijkbare geluiden voor de commerciële markt, met nieuwe merken die elektrische bedrijfswagens willen gaan uitbrengen.

Maxus

Het Chinese Maxus is zo’n merk. Maxus is een onderdeel van het Chinese concern SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation). Andere merken die onder dit concern vallen zijn onder meer Roewe en het eerder genoemde MG. Maxus zal onder de vleugels van de Belgische Alcomotive groep vallen in Europa. Het is de bedoeling dat in vijf Europese landen (elektrische) bedrijfswagens van Maxus gaan komen. Het gaat hier om Nederland, België, Luxemburg , Zwitserland en Duitsland.

De elektrische bedrijfswagens van Maxus richten zich met name op stedelijk gebied. Elke elektrische bestelauto van het merk komt met 5 jaar garantie op de aandrijflijn, 8 jaar garantie op de batterij en 5 jaar pechhulp.

Maxus EV80

De Maxus EV80 is de eerste elektrische bedrijfswagen die meteen beschikbaar is. De bestelauto is in twee varianten te krijgen. Een gewone versie en eentje met een langere wielbasis. Er bestaat de mogelijkheid om een opbouw uit te voeren tot een hoogte van ongeveer 3 meter. Het laadvermogen bedraagt maximum 950-1000 kg. De actieradius komt uit op 154 kilometer WLTP.

De EV80 beschikt over een 56 kWh batterij en kan aan een wisselstroomlader van 6,6 kWh worden opgeladen in 8,5 uur. Via een gelijkstroom (DC) snellader duurt het opladen zo’n 2 uur. De aandrijflijn levert 100 kW en 310 Nm aan koppel. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 100 km/u. Prijzen voor de Maxus EV80 beginnen bij 49.900 euro excl. BTW.

Maxus EV80

Nieuwe modellen

De komende maanden worden er nieuwe bedrijfswagen modellen aan het gamma van Maxus toegevoegd. Onder andere de kleinere eDeliver3 (vanaf 31.990 euro excl. BTW). Dit is tevens een elektrische bedrijfswagen. De eDeliver3 zal beschikbaar komen in twee smaakjes met een 35 of 53 kWh batterij. De actieradius bedragen 226 km en 342 km volgens de WLTP-meting.

Maxus komt niet louter met EV’s. Er staat tevens een groter model op de planning. Dat is de Deliver9 met een tweeliter Euro 6.2 dieselmotor. Dit blok levert 163 pk en 375 Nm koppel.

De Maxus eDeliver3 is er vanaf september. De Deliver9 is er al vanaf juni of juli.