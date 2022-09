Hennessey VelociRaptor 6x6 is terug en is nog bruter

De Hennessey VelociRaptor 6×6 is weer leverbaar en is gebaseerd op de derde generatie van de Ford-150 Raptor.

Niet iedereen is blij als je in een grote SUV kachelt. Maar de auto’s zijn en blijven ongekend populair. Waarom ook niet? Je hebt veel ruimte, comfort en vaak zien ze er fraai uit. Het verbruik is wel wat hoger dan bijvoorbeeld bij een sedan, daar hoef je je bij deze nieuwe Hennessey VelociRaptor 6×6 geen zorgen over te maken. Want als je een dergelijke auto kan aanschaffen, moeten de benzinekosten je niks meer uitmaken.

Hennessey VelociRaptor 6×6

Alles is groot in Texas, zeggen ze graag in deze staat. En dat is ook het geval bij deze SUV. De Hennessey VelociRaptor 6×6 is nog een maatje groter dan de normale Hennessey VelociRaptor. Deze machine heeft namelijk drie assen. Ben je van mening dat je standaard Ford-150 met drie assen nog wat saai is, plan dan een bezoek in bij Hennessey Performance.

De 6×6 is de nieuwste truck uit de stal van Hennessey. Het is gebaseerd op de derde generatie van de F-150 Raptor. Deze maakte zijn debuut in februari 2021. De in Texas gevestigde tuner zei dat de eerste eenheden van de zeswieler eerder deze maand werden geleverd. Je moet het wel met wat minder pk’s doen. De Hennessey VelociRaptor heeft 600 pk, maar de 6×6 produceert ‘slechts’ 565 pk en een koppel van 911 Nm. Dat is nog altijd meer dan een standaard Raptor met 450 pk. De nieuwe truck is ook enkele centimeters groter dan de standaard Raptor. Dit wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van een drie-inch lift, verbeterde Hennessey 20-inch wielen en 37-inch off-road banden.

Tevens is de SUV voorzien van een Fox-ophanging en dubbel vergrendelde achterassen. Dit moet er voor zorgen dat er 50% meer trekkracht is. Het is dus echt een werkpaard. Of de nieuwe auto van Joel Beukers.

John Hennessey, de oprichter van het bedrijf, zegt dat hun nieuwste aanbod met zeswielaandrijving klanten in de VS en daarbuiten verrassen met zijn kracht en inzetbaarheid. Ben jij een bouwvakker of een fitnessgoeroe en wil je de auto aanschaffen? Dat kan voor 399.950,- euro inclusief de basis Ford F-150 Raptor. Je moet hem nog wel even importeren.