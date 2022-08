Ford dist Tesla keihard om vertraging Cybertruck

Zoals Jaapiyo zou zeggen: shots fired! Ford dist Tesla om vertraging van de Cybertruck.

Een bestaande autofabrikant moet zorgvuldig omgaan met zijn keuzes over welke modellen nu elektrisch moeten zijn en welke nog eventjes op de verbrandingsmotor kunnen behouden. Met de een kun je het ander namelijk financieren. Bij Ford hebben ze het verstandig genoeg door hun sterkste naam (Mustang) te combineren met de populairste koetswerkvariant (medium crossover). Ook handig: de Mustang Mach-E vervangt geen ander model. Nog niet althans.

Met de F-150 Lightning, de elektrische variant, heeft Ford het anders gedaan. Gewoon een elektrische versie die er op het oog niet wezenlijk anders uitziet dan de versie met V6 of V8. De tactiek schijnt te werken, want het is een enorm succes. Ford heeft er inmiddels als 4.500 afgeleverd en de vraag naar de F-150 Lightning is enorm.

Ford dist Tesla

Kortom, dat gaat lekker! Lekker genoeg voor Ford Baas Jim Farley om even een lekker ouderwetse (grappig bedoelde) dis eruit te gooien:

Eat that, Tesla! Jim Farley, na bekendmaking dat de F-150 Lightning een succes is.

Nu was het grappig bedoeld, maar Ford heeft het wel degelijk goed gedaan. De auto is er immers eerder dan de Cybertruck. Dat terwijl die auto al veel eerder werd onthuld.

Is Ford wel de winnaar?

Heeft Ford dan gewonnen in dit segment? We zijn benieuwd. Dit is in feite nog maar de start. Het pick-up publiek in de VS is veelal iets traditioneler van aard en de Cybertruck is wel erg futuristisch. Aan de andere kant, Tesla is nu vooral aan het kijken hoe ze productie van de Cybertruck zo gestroomlijnd mogelijk kunnen krijgen. Als de productielijnen klaar zijn, gaat het ook ineens heel hard (is de verwachting).

Dus stel, je vindt de Cybertruck niet mooi. Maar, als de Cybertruck 20% goedkoper is, sneller leverbaar én efficiënter dan maakt uiterlijk voor klanten niet uit. Man, in Nederland reden we massaal in een Outlander PHEV!

Dan is er nog een klein addertje onder het gras. Bij Tesla hebben ze hun winstmarges erg goed voor elkaar. Bij Ford stoeien ze daar nog mee. Sterker nog, de F-150 Lightning is onlangs 8.500 dollar duurder geworden vanwege de hoge productiekosten. Tenslotte is 4.500 exemplaren eigenlijk helemaal niet zoveel. Vergeet niet dat Ford jaarlijks zo’n 900.000 stuks van F-150 verkoopt.

Dus ja, het gebbetje van Farley naar Tesla is grappig, maar de kans dat Ome Elon via Twitter een speldenprikje gaat uitdelen op termijn is aanwezig.

Via: Business Insider.