Voor 600 euro is jouw Kia EV6 helemaal af

Met slechts 600 euro kun je jouw Kia EV6 nog beter maken.

Zoals jullie weten is de crossover nogal populair én komen er veel elektrische auto’s aan. Dat fabrikanten de combinatie zoeken, is natuurlijk heel erg logisch. De ontwikkelingskosten van een elektrische auto zijn enorm hoog, terwijl de afzet nu nog redelijk beperkt is. Het probleem is dat fabrikanten altijd een crossover-esque auto proberen te maken. Dat moet want klanten willen een hoge instap, stoer uiterlijk en makkelijk overzicht hebben.

Bij sommige auto’s is dat simpelweg niet logisch. De Polestar 2 bijvoorbeeld. Die is zo kunstmatig hoog gemaakt, terwijl heel duidelijk is dat de auto als sedan ‘geboren’ is. Hetzelfde geldt stiekem eigenlijk ook voor de Kia EV6.

Oplossing

Dat is gewoon een vijfdeurs hatchback, maar ‘crossover’ klinkt spannender. Logisch dus dat Kia voor een hoger model heeft gekozen. Gelukkig heeft H&R daar de oplossing voor. Deze firma komt bijna dagelijks met een persbericht voor nieuwe producten voor auto’s en 9 van de 10 keer laten we ze aan je voorbij gaan.

Maar in dit geval vonden we ‘m erg interessant. Ze hebben namelijk met een paar milde upgrades de stance van de Kia EV6 aanzienlijk verbeterd! In eerste instantie doen ze dat met een setje verlagingsveren. Daarbij zakt de voorkant met 35 millimeter en de achterzijde met 30 millimeter, zodat de EV6 mooi gelijk staat. Deze set kost een kleine 400 euro inclusief BTW, maar exclusief montage.

Verplichte kost voor jouw Kia EV6?

Dan zijn er nog de spacers. Deze zijn in dit geval 15 mm breed. Ze zijn breed genoeg zodat de bouten erdoor kunnen gaan. Wel even opletten: je hebt langere bouten nodig. Je kunt kiezen uit zwarte of grijze spacers. De spacers kosten een kleine 200 euro. Bij elkaar dus 600 euro. Een relatief bescheiden bedrag gezien het effect dat het met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid heeft.

We hebben de auto in onze Autoblog Garage staan als duurtester en we weten dat het een puik rijdende auto is. We zijn dan vooral benieuwd hoe de auto nu rijdt. Een lager zwaartepunt resulteert in principe altijd in een beter rijdende auto. En mits goed gemonteerd, zorgt een spacer voor een beter stuurgedrag, met name bij het insturen. Kortom, het lijkt erop dat deze set verplichte kost is voor jouw Kia EV6.

