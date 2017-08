Herken dit schorem en je mag op pad met een Ferrari 458

Een prima beloning, toch?

Geen beloning van een paar tientjes of een ferme handdruk, maar een middagje scheuren in een 458. Dat is wat de eigenaar van Garage Pieters overheeft voor de gouden tip. Twee mannen deden afgelopen zaterdag rond 17:00 een greep in de kas. Het tuig ging er met een onbekend geldbedrag vandoor toen ze een bezoek brachten aan het autobedrijf. De eigenaar was buiten bezig toen de dieven hun kans zagen.

De ondernemer heeft screenshots van bewakingsbeelden via sociale media gedeeld en hoopt zo de twee in de kraag te kunnen vatten. Volgens de eigenaar reden de twee al een paar keer heen en weer. Uit het bericht valt niet op te maken met welk voertuig de dieven reden.

Voorlopig zijn enkele deze vage screenshots vrijgegeven. De ondernemer zegt dat hij in het bezit is van duidelijkere beelden en dat deze onderweg zijn. Het autobedrijf is gelokaliseerd in Waterlandkerkje (Zeeland).

