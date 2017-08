Geld nodig om productie Model 3 verder uit te breiden

Voor niets gaat de zon op. Tesla heeft een flink bedrag nodig om aan de vraag te voldoen.

Tesla is heet, dat moge duidelijk zijn. De productie van de Model 3 is recent van start gegaan en dus schieten nieuwtjes over het merk als paddenstoelen uit de grond. De Amerikaanse autofabrikant heeft honderdduizenden orders genoteerd staan voor de elektrische auto. Daar komen elke dag nieuwe orders bij.

Aan interesse ligt het niet. Al die mensen willen wel graag hun Model 3 geleverd krijgen. Het liefst zo snel mogelijk. Volgens de site van Tesla worden nieuwe orders medio 2018 geleverd. Een mooi vooruitzicht, maar er moet wel keihard gewerkt worden om die stelling waar te maken.

De Amerikaanse autobouwer heeft vandaag aangekondigd voor 1,5 miljard dollar aan bedrijfsobligaties uit te geven. Er is geld nodig om de productie van de Model 3 verder uit te breiden. De telefoon staat momenteel roodgloeiend bij het automerk. Sinds de lancering van de Model 3 in juli krijgt Tesla gemiddeld 1.800 orders per dag te verwerken. Daar komen nog orders voor de Model S en Model X bij.

We vermoeden dat zeker tot en met de kerst het zweet op het voorhoofd zal staan bij diverse Tesla-medewerkers die zich bemoeien met het productieproces. Om nog maar te zwijgen over al die nerveuze klanten die zich afvragen wanneer hun Model 3 komt.. (via Autonews)