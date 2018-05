Herken jij dit afgefikte rode monster in Limburg? [updated]

Zwartgeblakerde spoilers na de klik.

Het doorgaans zo rustige Limburg werd gisteren op stelten gezet door een ongeluk. Rond 22:40 knalde een sportwagen op de A73 ter hoogte van de Swalmtunnel de vangrail in. De rode bolide vatte daarbij vlam. De brandweer moest uitrukken om de vlammenzee onder controle te brengen. Van de exoot bleef niks over, maar alle inzittenden bleven ongedeerd.

Desalniettemin was de ravage groot en is de Swalmentunnel voor opruim- en herstelwerkzaamheden in zuidelijke richting tijdelijk afgesloten. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval loopt ook nog. Oorspronkelijk ging het gerucht dat er twee auto’s betrokken waren bij de crash, maar inmiddels is gebleken dat het gaat om een eenzijdig ongeluk. Dit wordt niet alleen bevestigd door een medewerker van Rijkswaterstaat, maar ook door de bestuurder van de auto zelf. De Corvette-rijder blijkt namelijk een bekende AB-lezer te zijn. Check hieronder de auto in betere tijden.

De beste man claimt dat de oorzaak van het ongeval een spontaan fikkie in het motorruim was. De blubberdikke V8 van zijn Z06 vatte naar verluidt vlam bij een gang van 130 kilometer per uur.

Aanvankelijk wilde de bestuurder langzaam -zonder te remmen- zijn auto op de vluchtstrook te krijgen. Toen bemerkte hij echter dat de voorbanden ineens de volledige controle verloren. De bestuurder vermoed dat door de hitte een van de banden ontploft is. Op dat moment leek het hem de veiligste oplossing om de auto tegen de vangrail aan te rijden, omdat hij niet op de rem durfde te trappen met een kapotte band. Voor zijn gevoel zou hij dan helemaal de controle verliezen. Zowel hij als de passagier zijn gelukkig zonder een schrammetje uitgestapt.

Een mogelijke oorzaak van de brand is dat de cilinderkoppen ongeveer anderhalve week geleden vervangen zijn, mogelijk is daarbij iets fout gegaan waardoor de brand is ontstaan. De bestuurder vindt het jammer dat op internet geruchten zijn ontstaan over straatracen, daar hij niet onterecht afgebrand wil worden in allerlei commentsecties. Waarvan akte.

UPDATE: op basis van informatie van Rijkswaterstaat en de bestuurder van de auto is dit bericht aangepast, met name om te reflecteren dat het een eenzijdig ongeval betreft.

Dank Rob voor de tip! Image-Credit: Weginspecteur Ron via Twitter