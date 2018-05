Mercedes: “Onze F1-motor kent geen grenzen”

Bij Mercedes staat PU niet voor Power Unit maar voor Power Unlimited.

Even was daar de twijfel aan het begin van dit seizoen. Na vier jaar dominantie leek Mercedes eindelijk kwetsbaar. Zelfs over de onoverwinnelijk geachte motor hadden sommigen opeens twijfels. Tuurlijk, het ding was nog steeds goed, maar had Ferrari nu officieel de sterkste motor van het veld?

In principe was dat geen gekke gedachtengang. Er bestaat immers niet voor niets een wet van de remmende voorsprong. Mercedes sloeg in 2014 een homerun met hun PU106A, de eerste nieuwe krachtbron voor het hybride tijdperk in de F1. Onder andere dankzij het concept met de ‘gespleten turbo’ stak de driepuntige ster de concurrentie de loef af. Omdat er aanvankelijk ook nog een (softe) engine freeze gold, stonden de andere merken min of meer machteloos.

Dit was echter een onhoudbare situatie. In de tussentijd hebben Ferrari, Renault en Honda de tijd en de kans gehad het gat te dichten. En jagen op de nummer één is altijd makkelijker dan aan de top blijven. Immers weten de achtervolgers zeker dat er nog meer te halen valt, terwijl de topper zich op onontgonnen terrein begeeft. Kan Mercedes nog wel meer pk’s halen uit hun krachtbron, of zitten daar grenzen aan? Autosport sprak met Mercedes’ motorchef Andy Cowell over dit vraagstuk:

I think that comes down to your belief and understanding of whether there is a limit. I personally don’t believe there is a limit. I think you can always find gains. Every week I have the pleasure to sit in our performance and innovation meeting and listen to bright engineers come up with ways of getting a little bit more efficiency out of the various systems and then enjoying the competition in the factory to turn those ideas in proven experiments, and then prove that they are reliable enough.