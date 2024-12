Het bizarre jaar 2024 in concept cars op een rij

De hoogte- en dieptepunten, en alles ertussenin, van 2024 qua concept cars hebben we voor je op een rijtje gezet.

Voordat een auto onthuld wordt, gaat een hele campagne in gang om je voor te bereiden op zijn komst. Gesprekken met de designers en/of CEO’s, plannen, en natuurlijk concrete zaken als concept cars en teasers. Ook in 2024 hebben weer voldoende concept cars een poging gedaan om… iets te betekenen voor een merk.

Concept cars 2024

We merken namelijk dat we lang niet zo enthousiast werden van alle bijzondere en unieke concept cars van 2024. Soms is het allemaal een beetje vaag, soms is het gewoon jammer dat je nu al weet dat het niks wordt. En soms ben je gewoon bang dat de productieversie dusdanig gewijzigd wordt dat je het net zo goed niet had kunnen doen. Lachen, huilen, stoïcijns verder gaan met je dag: allemaal emoties die de concept cars van 2024 best goed beschrijven. We nemen alles even met je door. Uiteraard niet elke concept van 2024, maar gewoon die het meest bijzondere verhaal of uiterlijk.

AUDI e

We willen even duidelijk hebben: dit heeft niks met Audi te maken. Dit is AUDI. Ja, daar zit verschil in sinds een concept dat het Duitse merk in China neerzette. Qua marketing enerzijds slim, maar zo veel bombarie om eigenlijk hetzelfde merk maar dan zonder het iconische logo neer te zetten: da’s toch een beetje vreemd. In de heisa rondom de naam vergeet je bijna dat het ook nog een auto is, een soort estate/crossover met een design dat moet aanduiden welke kant het op gaat.

Cadillac Sollei

Het Amerikaanse merk Cadillac is steengoed in concept cars, wat ze wederom bewezen in 2024. Cien, Ciel, Elmiraj, Sixteen: noem ze maar op. Helaas hebben die allemaal één ding gemeen: er kwam nooit een productieversie. We hopen dat dit niet geldt voor de Sollei uit 2024. Het is vrij simpel de cabrioversie van de Celestiq, waarmee productie toch niet zo lastig lijkt. En dan zou je deze sierlijke, bijna Rolls-Royce-esque boot van een auto gewoon kunnen kopen. Gaaf toch?

Citroën C5 Aircross

Bij Citroën is het zaak dat het merk weer een beetje eigenwijs wordt. Want hun huidige eigenwijsheid is klagen over SUV’s terwijl dat het enige is dat ze nog bouwen. Goed, dat zou je nog kunnen afschrijven als Stellantis die de keuzes maakt. Als je dan toch moet, doe het dan ook zoals enkel Citroën het kan. De C5 Aircross concept, die de Citroën-variant van de nieuwe Grandland en 3008 moet voorspellen, is in ieder geval zo bijzonder als een Citroën moet zijn. Onder de omstandigheden dan.

DS SM Tribute

Goed bruggetje naar de zusters bij DS Automobiles, die dit jaar een hommage presenteerden aan de SM. Met als visie uiteraard hoe een moderne SM eruit zou zien, maar dan wel met de designtaal van nu. Kan aan ons liggen, maar het ‘geen lijntje te veel’ -wat de SM zeker beschrijft- ontbreekt een beetje bij de nieuweling. Het is best een mooi apparaat, dat dan weer wel.

Hyundai Initium

In Korea gelooft Hyundai nog steeds in waterstof, wat blijkt uit het feit dat je de NEXO nog steeds kan kopen. Toch is zo’n NEXO niet zo uniek hebben wij het gevoel, je herkent ze vooral als een Tucson met iets andere verlichting en een blauw kenteken. De Initium moet een ietsje uniekere, stoere waterstofauto worden om de NEXO op te volgen. Bijzonder is ‘ie zeker.

Jaguar Type 00

Ook al kwam ‘ie aan het einde van het jaar, de Jaguar Type 00 moet wel bovenaan de lijst meest besproken en controversiële concept cars van 2024 staan. De bizarre concept car moet invullen welke kant het op gaat met Jaguar. Dat deed het merk met allerlei opvallende beslissingen. Zo verkoopt het merk van heden tot en met volgend jaar helemaal niks en werd de Type 00 geteased middels campagnes die ook niet hadden misstaan op een modeshow. Vervolgens werd het Jaguar-logo met de leaper een stuk minder prominent. En de auto… tsja, je weet één ding zeker en dat is dat alles wat hem opvallend maakt weggepoetst wordt op het productiemodel. We zijn wel benieuwd, maar vrezen ook een beetje voor Jaaaag.

Renault 17 Electric x Ora Ïto

Renault kijkt enkel vooruit middels de Emblème, wat een elektrische crossover moet voorstellen. Die laten we even links liggen, want voor Renault waren er twee concept cars in 2024 die opvielen. De eerste is een ‘restomod’ van de Renault 17. Naast het willen toevoegen van een EV-aandrijflijn, werd het herkenbare lijnenspel van de R17 goed naar nu gebracht. De R17 is zo’n auto die niet bovenaan staat aan de lijst iconische Renaults, maar door dergelijke concepts vraag je je toch af of dat wel terecht is.

Renault 5 Turbo 3E

Bovendien is de kans dat Renault meer retro-dingen in productie brengt, naast de R4 en R5, aanzienlijk. Zo staat ook een hommage aan de R5 Turbo (2) op de planning. Deze heftig verbrede Renault 5 Turbo 3E lijkt namelijk vergezocht, maar de CEO van Renault genaamd Luca de Meo heeft bevestigt dat er productieplannen zijn voor de Turbo 3E. Laat maar komen!

Skoda Superb Sleeper

In 2024 was de nieuwe Skoda Superb al lang en breed geïntroduceerd, maar op basis van de vorige generatie presenteerde Skoda een knaller. Namelijk de Superb Combi ‘Sleeper Edition’. Want een Sleeper, dat is het. Aan het uiterlijk is dit ‘gewoon’ een mooie donkergroene Superb stationwagon, alleen de iets grotere remmen en verlaging verraden wat er echt gaande is. Voorin ligt namelijk de welbekende Volkswagen ‘EA888’ 2.0 TSI met 4Motion, opgevoerd naar 476 pk en 661 Nm. Daarmee is 300 km/u mogelijk en naar 100 sprinten in minder dan vier seconden. In een Skoda! Die eruit ziet als de lease-spec van je buurman! Kicken! Helaas was dit project van Skoda UK niet verleidelijk genoeg voor Skoda in Tsjechië om tot een productiemodel te komen.

Tesla Cybercab

In 2024 was er weer voldoende aandacht voor Tesla, met name omdat de Cybertruck nu eindelijk verkocht wordt en het hele internet op de kop zet (en verdeelt). Zoals altijd zit Elon Musk alweer met zijn kop in de toekomst. Tesla onthulde namelijk laat in 2024 twee concept cars, waaronder deze Cybercab, een volledig autonome ’taxi’ (een consumentenversie komt ook). En dat autonome moet je nu zeer serieus nemen, want de Cybercab heeft geen stuur of pedalen. Enkel twee stoelen en een Model 3-esque scherm. We betwijfelen of de wereld er al klaar voor is, maar volgens Musk moet dat al tegen 2026. Vroeger dan de Roadster, zo lijkt het nu.

Toyota GR86 Rally Tribute

Je beseft het lang niet altijd, maar Toyota is enorm succesvol in de rallysport. Het is momenteel één van de weinige merken die met de Yaris nog een rallyauto maakt. Iconischer vinden wij de Celica GT-Four in al zijn verschijningsvormen. Die verdween, net als de Celica in het algemeen. Om te laten zien hoe een compacte rally-Toyota eruit kan zien anno 2024, nam het merk een GR86 mee naar SEMA in de stijl van die oude Celica. Inclusief Castrol-kleuren, rallylampen, spatlappen en alle andere modificaties om een hele gave rallyauto te maken van de ’86.

Volkswagen ID.3 Fire & Ice

Volkswagen heeft iets nieuws bedacht: ze bouwen een ID-model dat als ietwat sportieve speciale editie nog best tof zou zijn ook. En dan nemen ze hem enkel mee naar een soort Wörthersee voor EV’s en komt ‘ie nooit in productie. In het geval van de ID.3 Fire & Ice ietwat jammer. Goed, de uitvoering is wat extreem, maar de hommage aan de Golf II Fire & Ice is leuk. Helemaal met die stoelen die eruit zien als een gewatteerde jas, maar dan met een rits om half paars half blauwe stoelen te onthullen zoals de originele Fire & Ice. Helaas blijft het bij kijken.