Weet jij nog welk merk met dit krankzinnige concept kwam?

En als je het niet meer weet: het was niet eens een Amerikaans merk dat met deze Efijy Concept aan kwam zetten.

Concept cars bieden vrijheid. Weg zijn de regels om een auto op de weg te krijgen: je geeft ‘m enorme velgen, de lampen mogen zitten waar je wil en een interieur komt nog wel een keer. Vaak zijn concepts vingeroefeningen die daarna door een reeks ballotagecommissies moeten en uiteindelijk lukt het de designer om de koplamp van het concept in het productiemodel te verwerken. Oké, soms lukt wat meer, want concepts zijn vaak toch bedoeld om aan te duiden wat het merk ambieert qua design.

Holden

En soms zijn concepts precies het tegenovergestelde daarvan. Neem Holden. Het merk ambieerde vast niet om een stokoud model opnieuw in productie te nemen in een soort restomod-vorm voordat die term gangbaar was. Hoofddesigners geven vaak aan dat niet elk project bedoeld is voor een productieauto, soms moet je designers even carte blanche geven om de tandwielen in hun hersenen even op creatief niveau te laten kraken. Dat heeft dan wél weer impact voor de auto’s die getekend worden voor productiedoeleinden. De Efijy Concept uit 2005 was niet zo’n auto, maar wel een mooi designproject. Het resultaat was knotsgek.

Holden Efijy Concept

De kans is groot dat je denkt aan een Amerikaans model bij het zien van de Holden Efijy. De origine van het model kan echter niet Australischer, al bouwde Australië des tijds ietwat Amerikaans aandoende auto’s. De Efijy is namelijk geïnspireerd op de Holden FJ, de codenaam voor het allereerste Holden-model ooit. De designstudio van GM Holden had het idee om de FJ terug naar het heden te brengen middels de Efijy Concept, maar dan een beetje anders.

Lead sled

Het is namelijk niet zomaar een FJ naar het heden gebracht: de Holden Efijy is ontworpen volgens het ietwat Amerikaanse lead sled-principe. Zo noemden Amerikanen het als je een standaard sedan pakte en deze flink verlaagde maar ook het dak ‘chopte’, om zo tot zeer herkenbare proporties te komen. De Efijy is daar een schoolvoorbeeld van. Toch verliest de auto niet zijn oude trekjes, zoals de ronde koplampen, bolle motorkap en opvallende grille.

Technisch was de Efijy in 2005 echter lekker hoogstaand. De koplampen waren LED, de achterlichten die perfect over de achtersteven vloeide waren ook LED. Toen nog aardig buitenaards. Het aluminium was dan weer handgemaakt en de auto stond strak in een soort auberginekleurige metallic lak. Veel moeite, en dat voor een concept. Check ook die velgen trouwens!

De motor van de Holden Efijy was de 6.0 liter grote ‘LS2’ V8 uit een Corvette, maar dan met een Roots-compressor. Goed voor 654 pk! Uiteraard over de achterwielen verdeeld, in toom gehouden door een viertraps GM-automaat. In het interieur ging het stijlvolle handwerk verder, maar dan wel met een moderne invalshoek. Denk aan een digitaal instrumentarium, maar dan wel met een ronde teller ‘zoals vroegah’. En een centraal infotainmentscherm, dat desgewenst weg kan klappen in het dashboard.

Alles doet het lijken alsof Holden zeer serieus was over de productie van de Efijy. Terwijl het idee zo krankzinnig en tot op zekere hoogte nutteloos was dat het nooit ook maar de bedoeling was om de Efijy te bouwen. Het enige exemplaar dat ooit gebouwd werd ging de hele wereld over en werd in 2007 benoemd tot concept car van het jaar. In 2008 keerde de Efijy terug naar Australië om te verblijven in het National Motor Museum in Birdwood, nabij Adelaide. Daar is de bijzondere concept nog steeds te aanschouwen.