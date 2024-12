Koop deze Mercedes CLS op Marktplaats en bevrijd Palestina

Deze Mercedes CLS verkoper op Marktplaats maakt geen geheim van zijn politieke loyaliteit. Koop dan?

Er zijn allerlei manieren om de aandacht te wekken als je een auto verkoopt. Een beproefde techniek is een mooie schaars geklede vrouw (m/v/i) ernaast zetten. Maar ja, dat mag niet meer anno nu. Dus moet je iets anders verzinnen. Iets neutraals en onschuldigs. Een teddybeer op de hoedenplank ofzo.

Gewaagd

Of je kan natuurlijk ook de andere kant opgaan. De verkoper van deze Mercedes CLS doet het enige wat nog gewaagder is dan een Ajax-logo airbrushen op de neus van de Merc en ‘m vervolgens bij Jet Cars neerzetten. Namelijk een kentekenplaathouder met ‘Free Palestine’ erop pontificaal op de foto’s zetten.

Party places

Nu begrijp ik persoonlijk weinig meer van dit conflict of de wisselende loyaliteiten. In mijn leven tot nu toe was het altijd zo dat politiek geëngageerde mensen gemiddeld genomen niet echt antisemitisch behoorden te zijn. Een piepjonge @jaapiyo weet nog dat ECB voorzitter Wim Duisenberg de maat genomen werd bij Pauw & Witteman, omdat diens vrouw Gretta het opnam voor de Palesteinen.

Maar op enig moment is dit kennelijk omgedraaid in de goegemeente. En nu zijn zelfs queers for palestine. Terwijl palestine nu niet echt een van ’s werelds party places is voor queers, volgens mij. Maar ach…De realiteit en logica maken tegenwoordig ook helemaal niks meer uit natuurlijk.

Met de hand gewassen

Enfin, de verkopert is dus in ieder geval wel eerlijk over zijn politieke voorkeur en dat mag in deze tijden ongeacht wat die voorkeur is gewaardeerd worden. Misschien is het aanbod zelf wel net zo koosjer. De CLS400 4MATIC wordt aangeprezen als een auto in goede staat en 9 van de 10 keer met de hand gewassen.

Nieuwe remmen

De CLS van de tweede generatie heeft in dit geval een geblazen benzine-V6 onder de kap met 333 pk. Er staan 187.000 kilometers op de klok. Onlangs zijn de remblokken en schijven vervangen en is de olie van de bak en het diff ververst. De vraagprijs is 29.950 Euro. Koop dan?